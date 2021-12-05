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Цемах боялся, что не попадет в обменный список, его зря поспешили отдать - Луценко Террориста Владимира Цемаха могли обменять по ускоренному алгоритму, чтобы угодить России, считает Юрий Луценко

Командир боевиков в "ДНР" Владимир Цемах не должен был попасть в обменный список в 2019 году, поскольку в Генпрокуратуре были против этого. Детали об этом сообщил в программе "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" бывший генпрокурор Юрий Луценко.

По его словам, Цемаха могли сделать важным свидетелем преступлений России на территории Украины. В частности, речь идет о расследовании крушения в 2014 году пассажирского самолета, выполняющего рейс МН17, который был сбит из самоходного зенитного ракетного комплекса "Бук".

"Мне рассказывали, что он очень боялся, что не попадает в обмен. Если бы он не попал, то были очень большие шансы на то, чтобы он пошел давать показания", — сказал Луценко.

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Он объяснил, почему он был против включения в обменный список Цемаха.

"Я категорически был против этого по одной простой причине. Показания Цемаха, или его участие в Голландии на суде по сбитому МН17 - это прямой путь Путина в Гаагу, в Международный уголовный суд. Потому что он (Цемах – ред.) свидетельствовал бы о том, что Бук был привезен регулярными подразделениями российской армии, а он его размещал в том месте, откуда вылетела ракета", — сказал Луценко.

Экс-генпрокурор также сообщил, что президент Владимир Зеленский просил включить Цемаха в обменный список. Луценко отказался это делать. 29 августа 2019 года парламент проголосовал за увольнение Луценко с поста главы Генпрокуратуры Украины.

"Ночью президент позвонил мне по служебному телефону и потребовал включить Цемаха... Я сказал, что этого не будет. Пока я был генпрокурором, я его не включил в списки... Я был уволен парламентом 29 августа 2019 года, а уже 3 сентября 2019 года прокуроры добились от суда продление ареста Цемаха, содержания его под стражей. 5 сентября 2019 года пришли указания сверху, после чего суд отпустил его под личное обязательство. Потом он улетел в Москву… Надо было придерживаться классического международного принципа - его осудить, а потом его уже можно обменять на своих пленных. Мы так делали практически всегда, это не является проблемой", — сказал Луценко.

Он также отметил, что разведчиков, которые "работали" по Цемаху, уволили, как и других разведчиков, причастных к другим спецоперациям.

"Я тогда даже и представить себе не мог, что на самом деле это не ошибка, как теперь оказывается, а это осознанная позиция. И после этого всех разведчиков, кто обнаружил Цемаха, уволили, просто выбросили. Так же произошло с операцией "Вагнер". Ее слили, разведчиков всех уволили. Так же произошло со всеми разведчиками, которые готовили операцию по "Изоляции" (тюрьма в "ДНР" – ред.), по освобождению десятков наших пленных на территории Донецкой области. Эту операцию не просто слили - руководителя этой группы обстреляли из боевого оружия в центре Киева", — сказал Луценко.

Экс-генпрокурор считает, что такие "сливы" спецопераций происходят в угоду Кремлю.

"Вы подумайте, что происходит - если сложить все элементы по отдельности, то видишь, что это огромная игра для того, чтобы Россия была довольна. Причем эта игра из самых высоких кабинетов украинской власти", — сказал он.

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Владимир Цемах в 2014 году был командиром роты ПВО "ДНР" в городе Снежное. Летом 2014 года его задержали сотрудники СБУ в ходе спецоперации на территории ДНР. Цемаха вывезли в Киев и поместили под арест. 5 сентября суд отпустил Цемаха из-под ареста, а 7 сентября его передали в Россию в рамках обмена пленными.

Также напомним, 17 ноября международная группа Bellingcat опубликовала первую часть расследования спецоперации Украины по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер".

В течение года Bellingcat при участии The Insider расследовал обстоятельства уникальной операции спецслужб Украины, в ходе которой разведчикам, работавшим под видом охранной компании при "Роснефти", удалось вывезти из России десятки наиболее значимых боевиков ЧВК "Вагнера", причастных к военным преступлениям в Украине.

Операция должна была закончиться тем, что самолет с боевиками приземлится на территории Украины, где их задержат правоохранители. Однако в последний момент операцию перенесли и 33 наемника задержал КГБ Беларуси.

Офис генерального прокурора Украины сделал запрос у Беларуси по выдачи наемников, участвовавших в боевых действиях на Донбассе, однако власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России.