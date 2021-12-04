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Путин максимально шантажирует Запад, чтобы ему отдали Украину - Луценко Кремль пугает Европу и США вторжением в Украину, отметил экс-генпрокурор

Президент России Владимир Путин шантажирует Евросоюз и США войсками на украинской границе, чтобы они позволили ему контролировать Украину.

Об этом заявил в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Я думаю, что это шантаж Путина. Он хочет заставить Европейский Союз и Соединенные Штаты признать его право управлять Украиной. Помним, что и "Белорусская народная республика", я бы теперь так это называл, потому что фактически у Путина теперь есть не только "ЛНР" и "ДНР", но и "Белорусская народная республика", возглавляемая самопровозглашенным президентом Лукашенко, также организовала при поддержке Москвы так называемый миграционный кризис - пугала ЕС. После этого Лукашенко заявил, что может в любой день перекрыть газопроводы в Европу. То есть шантаж Запада для того, чтобы им отдали Украину, идет максимальными темпами. Этому свидетельству - публикации в американской печати, немецкой печати, многих других", - подчеркнул Луценко.

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По его словам, "это давление на Соединенные Штаты и ЕС, чтобы они позволили Путину продиктовать его видение Минских соглашений".

"Я имею в виду очень простую вещь. Россия говорит - или мы вместе заставим Зеленского подписать признание "ЛНР-ДНР" со всеми вытекающими последствиями федерализации Украины, или вторжение и миллионы беженцев к вам... Я надеюсь, что пока позиция Соединенных Штатов достаточно четкая, они заявили, что никаких условий Путина они не воспринимают", - заявил экс-генпрокурор.

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Напомним, американское издание The Washington Post со ссылкой на данные разведки США сообщило, что Россия в начале 2022 года планирует наступление с участием до 175 тысяч военнослужащих. Как пишет издание, Кремль направляет войска к границе с Украиной, требуя от Вашингтона гарантий, что Украина не вступит в НАТО.

Министр обороны Алексей Резников 3 декабря в Верховной Раде заявил, что вероятность масштабной военной эскалации со стороны России существует.

"Разведка анализирует все сценарии, включительно с самыми худшими. Она отмечает, что вероятность масштабной эскалации со стороны России существует. Наиболее вероятным временем для эскалации может быть конец января", - заявил министр.

При этом Резников уточнил, что эскалация – это возможный сценарий, но не обязательный.

Экс-народный депутат Олег Тягнибок в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Владимир Путин стягивает войска к украинским границам, чтобы напугать Запад и вынудить к переговорам США и Евросоюз.