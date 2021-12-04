21:03, Сегодня

В чем обвиняют Саакашвили: в Грузии сообщили детали судебного процесса Судебным процессом очень недовольно международное сообщество

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили восстанавливается в госпитале после голодовки, параллельно проходят судебные заседания. Саакашвили инкриминируют ряд преступлений, по двум делам его осудили заочно. У здания суда проходят митинги его сторонников.

Об этом в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" рассказал глава общественной организации "Многонациональная Грузия" Арнольд Степанян.

"Пока что это на уровне слухов, что его пытаются перевести из военного госпиталя, в котором он находится, обратно в тюрьму. На официальном уровне этого не было сказано. Я не думаю, что его сейчас перевели бы. Если говорить о его здоровье, все врачи утверждают, что он себя чувствует лучше, но это видно и по его выступлениям в суде", - сообщил он.

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По словам эксперта, экс-президента Грузии судят по нескольким делам:

"Ему инкриминируют растрату около 9 млн лари - приблизительно 3 млн долларов. Это менее серьезное обвинение... Я согласен с адвокатом, который говорит, что у президента есть представительские расходы, которые он должен иметь право использовать. Купил он костюм или нанял повара - он президент, он может этим пользоваться. Но есть и серьезные обвинения, такие как разгон митинга и закрытие оппозиционного телеканала, избиение оппозиционного депутата. Хотя не он избивал, но ему инкриминируют, что он поручил избить. Я думаю, в данном случае надо будет поставить точки над этими обвинениями, и пускай это решает суд".

Степанян отметил, что судебный процесс над Саакашвили "проходит, мягко скажем, на фоне недовольства международного сообщества". Экс-президента Грузии по двум делам уже осудили заочно и присудили, соответственно, 3 года и 6 лет тюремного заключения.

"Проходят митинги около суда, хотя я не сказал бы, что большое количество людей приходит на эти митинги. Но какое бы количество не приходило, он является как минимум руководителем оппозиционной политической партии, за которую проголосовало 600 тысяч человек на выборах. Кроме того, он является бывшим президентом", - подчеркнул он.

Эксперт также опроверг слова матери Саакашвили Гиули Аласании относительно того, что ее сына пытают в тюрьме:

"Что касается пыток в тюрьме - не согласен с тем, что его пытают. Видно по всему, что его не пытают и не будут его пытать. Такую личность, как Саакашвили, трогать лишний раз, я надеюсь, никто не будет, потому что очень большое внимание к его персоне со стороны международного сообщества".

Степанян прогнозирует, что судебный процесс "будет продолжаться до тех пор, пока все точки не поставят".

"Процесс очень политизируется... Каждая политическая партия пытается максимум выгоды из этого извлечь... Я думаю, если так дальше продолжится, судебный процесс будет переходить в пиар или погоню за политическими очками", - сказал он.

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Напомним, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся на Родину накануне выборов, чтобы поддержать своих сторонников - оппозиционную партию "Единое национальное движение". 1 октября стало известно, что Саакашвили был арестован грузинскими правоохранителями. Против Саакашвили в Грузии возбуждено 4 уголовных дела, в частности, за злоупотребление полномочиями, будучи президентом, и растрату бюджетных средств. Саакашвили заочно приговорен к 6 годам тюрьмы. После ареста Саакашвили объявил голодовку.

20 ноября впервые после возвращения в Грузию и ареста Саакашвили привезли в здание Тбилисского городского суда. Политика доставили из военного госпиталя в Гори, где он проходит реабилитацию после 50-дневной голодовки.