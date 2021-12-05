09:58, Сегодня

Россия работает по двум направлениям: эксперт о войсках у границ Украины Путин использует те же методы, что и весной, отметил Анатолий Кравчук

Россия, стягивая войска к границам Украины, работает по двум направлениям, оказывая давление как на Киев, так и на Евросоюз.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказал военный эксперт Анатолий Кравчук.

Эксперт напомнил, что весной Россия также концентрировала войска у границ Украины.

"Россия проводила такие же действия. Очень сильно она сгоняла под наши границы войска. И впервые за 8 лет войны Запад отреагировал. Для меня это было неожиданно, потому что до этого с их стороны были только заявления, что мы очень сильно обеспокоены этим всем, но не больше… И тут они стали мощной стеной, и очень конкретно начали прессовать Путина по всем направлениям для того, чтобы это все сбить… Им удалось это сбить весной, эта угроза от нас отошла… Я очень надеюсь, что сейчас Запад ведет те же информационные действия, это проведение мощной информационной кампании против России... Я надеюсь, что они достигнут своей цели, и Россия так и останется на уровне демонстрационных действий и не перейдет к конкретным наступательным операциям", - сказал он.

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Кравчук считает, что политика Кремля связана с тем, что "они хотят дожать свои энергетические вопросы".

"Они работают по двум направлениям. Первое - они устроили энергетический кризис в Европе, начав свой газ то давать, то перекрывать. Второй момент - они начали давить на Украину, угрожая ее оккупировать. Это для Европы тоже очень невыгодно, потому что это будет очень мощный регион опасности, что в любом случае отразится на Европе... Мы помним, что было с миграцией со стороны Беларуси, но фактически это была Россия. Россия показала, каким мощным может быть поток мигрантов. Они будут полномасштабно воевать на территории Украины, что будет со стороны Украины для Европы? Будет масса людей", – пояснил военный эксперт.

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Напомним, министр обороны Алексей Резников 3 декабря в Верховной Раде заявил, что вероятность масштабной военной эскалации со стороны России существует.

"Разведка анализирует все сценарии, включительно с самыми худшими. Она отмечает, что вероятность масштабной эскалации со стороны России существует. Наиболее вероятным временем для эскалации может быть конец января", - заявил министр.

При этом Резников уточнил, что эскалация – это возможный сценарий, но не обязательный.

Экс-народный депутат Олег Тягнибок в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Владимир Путин стягивает войска к украинским границам, чтобы напугать Запад и вынудить к переговорам США и Евросоюз.

"Украина Путина и Москву интересует на втором плане. Все это стягивание войск, бряцание оружием - попытка показать свою силу, мощь. Мы это видели еще полгода назад - в марте-апреле. Это не ради того, чтобы запугать Украину в данной ситуации. В данной ситуации это так называемое принуждение к миру Байдена и европейских стран - за наш счет. Мы между молотом и наковальней оказываемся. Путину надо, чтобы его просили", - пояснил политик.