17:04, Сегодня

"Не отвечает обещаниям президента": нардеп раскритиковала новый госбюджет "Этот бюджет не просто не социальный"

В бюджете на 2022 год не заложено достаточно денег для проведения Внешнего независимого оценивания (ВНО), отметила в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" народный депутат из партии "Голос" Инна Совсун.

"25% средств, которые необходимы для проведения этой чрезвычайной государственной задачи, не добавили - это 100 млн грн. Зато добавили 400 млн грн на президентский университет, который пока является большой фикцией. Это вопрос к тому, каковы приоритеты. Есть текущие вещи, которые необходимы, чтобы обеспечивать справедливый доступ в университеты для украинцев, но на них не хватает денег. На пиар-проекты действительно находят", - отметила она.

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"Президент, например, говорил о большой термомодернизации, что будет 30 млрд грн выделено на меры энергоэффективности на энергосбережение. Партия "Голос" всячески поддерживает меры энергоэффективности – это очень важно. Но надо признать, что в бюджете на следующий год заложены не 30 млрд грн, а 2,6 млрд грн. На украинские авиалинии, которыми также по непонятным причинам гордится президент, - это не ко времени идея, которая вряд ли сработает, - выделяется целый миллиард гривен. Это много в масштабе страны, а в авиакомпании – это 1 среднего размера самолет можно купить", – рассказала она.

По мнению народного депутата, этот бюджет не просто не социален:

"Он не отвечает обещаниям, которые президент сутки до этого дал в зале парламента. И это не о последовательной политике так точно".

Напомним, Верховная Рада 2 декабря приняла закон "О государственном бюджете Украины на 2022 год". За соответствующее решение проголосовали 268 народных депутатов.

В госбюджете-2022 установлен прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере 2393 грн (с 1 января), 2508 грн (с 1 июля), 2589 грн (с 1 декабря). Прожиточный минимум для детей в возрасте до 6 лет с 1 января составит 2100 грн, с 1 июля – 2201 грн, с 1 декабря – 2272 грн; для детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января – 2618 грн, с 1 июля – 2744 грн, с 1 декабря – 2833 грн; для трудоспособных лиц: с 1 января – 2481 грн, с 1 июля – 2600 грн, с 1 декабря – 2684 грн.

Эксперт по вопросам соцполитики Андрей Павловский в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что методики определения прожиточного минимума в Украине устарели.

"Обратите внимание, что минимальная пенсия – 1934 грн, а фактический прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц – 3760 грн. Т.е. вдвое меньше у нас прожиточного минимума на фактические показатели. И так по всем социальным стандартам. И также уменьшенный прожиточный минимум правительство заложило в бюджет на следующий год. Т.е. у нас в следующем году все социальные показатели, социальные программы будут вдвое недофинансированы", - сказал Павловский.