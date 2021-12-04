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Войска РФ у границ Украины: что Путин хочет показать россиянам Политолог Дмитрий Корнейчук убежден, что РФ не нападет

Президент России Владимир Путин хочет продемонстрировать россиянам, что он "спасает страну от натовского сапога".

Об этом в эфире программы "Сегодня День. Выходной" на телеканале "Украина 24" рассказал политолог Дмитрий Корнейчук, комментируя скопление российских войск у границ Украины.

"Сейчас, когда кричат, что Путин нападет, я не верю, что Путин нападет. Мы знаем технологию российской гибридной агрессии - никто не сосредотачивает войска, чтобы напасть, там действуют совершенно другими методами, мы это неоднократно видели. Я подозреваю, что сейчас нагнетается ситуация в рамках определенной игры между США и Россией, в рамках подготовки встречи Байдена и Путина. США преувеличивают в какой-то степени угрозу Украине для того, чтобы Байден мог пояснить, почему он будет встречаться с Путиным и как он спас Украину", - объяснил политолог.

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По его словам, в России "специально нагнали войска и подыгрывают этой ситуации".

"Путину надо в свою очередь показать россиянам, почему Путин должен встречаться с Байденом, и как Путин "спасает от натовского сапога" Россию", - сказал Корнейчук.

Как отметил эксперт, в этой игре Украина является заложником ситуации, "потому что на нас все спекулируют".

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Напомним, министр обороны Алексей Резников 3 декабря в Верховной Раде заявил, что вероятность масштабной военной эскалации со стороны России существует.

"Разведка анализирует все сценарии, включительно с самыми худшими. Она отмечает, что вероятность масштабной эскалации со стороны России существует. Наиболее вероятным временем для эскалации может быть конец января", - заявил министр.

При этом Резников уточнил, что эскалация – это возможный сценарий, но не обязательный.

Экс-народный депутат Олег Тягнибок в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Владимир Путин стягивает войска к украинским границам, чтобы напугать Запад и вынудить к переговорам США и Евросоюз.

"Украина Путина и Москву интересует на втором плане. Все это стягивание войск, бряцание оружием - попытка показать свою силу, мощь. Мы это видели еще полгода назад - в марте-апреле. Это не ради того, чтобы запугать Украину в данной ситуации. В данной ситуации это так называемое принуждение к миру Байдена и европейских стран - за наш счет. Мы между молотом и наковальней оказываемся. Путину надо, чтобы его просили", - пояснил политик.