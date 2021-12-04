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У Путина три стратегические цели – военный эксперт о возможном нападении России Украина должна готовиться к разным сценариям нападения, отметил Юрий Кочевенко

Президент России Владимир Путин может организовать полномасштабную военную агрессию против Украины по трем направлениям.

Об этом в эфире программы "Сегодня День. Выходной" на телеканале "Украина 24" рассказал военный эксперт, директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко. По его словам, Украина должна готовиться к разным сценариям агрессии РФ.

"Первое - это эскалация в зоне проведения Операции Объединенных сил и попытки окружить и разгромить нашу группировку собственно там, потому что там присутствуют наиболее боеспособные части Вооруженных сил Украины", - сказал Кочевенко.

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По его словам, если на этом этапе Путину не удастся достичь политических целей, "вторая стратегическая цель применения войск Российской Федерации – это оккупация южных областей и проторивание сухопутного пути в Крым".

"И третий этап - это атака с территории Беларуси, но не в направлении Киева. Там это достаточно непросто сделать географически, а в направлении Львова, где значительно лучшая инфраструктура, которая это позволяет, и таким образом отсечение Украины. С одной стороны, уже отсекли с юга, я имею в виду с Черного моря. С другой стороны, в этом направлении отсечение от возможной помощи и поддержки наших западных союзников", - пояснил он. Как отметил эксперт, "такие три стратегические цели применения российских войск ставит перед собой Генштаб РФ".

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Напомним, министр обороны Алексей Резников 3 декабря в Верховной Раде заявил, что вероятность масштабной военной эскалации со стороны России существует.

"Разведка анализирует все сценарии, включительно с самыми худшими. Она отмечает, что вероятность масштабной эскалации со стороны России существует. Наиболее вероятным временем для эскалации может быть конец января", - заявил министр.

При этом Резников уточнил, что эскалация – это возможный сценарий, но не обязательный.

Экс-народный депутат Олег Тягнибок в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Владимир Путин стягивает войска к украинским границам, чтобы напугать Запад и вынудить к переговорам США и Евросоюз.

"Украина Путина и Москву интересует на втором плане. Все это стягивание войск, бряцание оружием - попытка показать свою силу, мощь. Мы это видели еще полгода назад - в марте-апреле. Это не ради того, чтобы запугать Украину в данной ситуации. В данной ситуации это так называемое принуждение к миру Байдена и европейских стран - за наш счет. Мы между молотом и наковальней оказываемся. Путину надо, чтобы его просили", - пояснил политик.