11:03, Сегодня

"Желающие есть": эксперт рассказал, что может изменить снятие Ермака "Будет не Ермак, а Ермак-2"

Ответ президента Украины Владимира Зеленского о смещении с должности главы Офиса президента Андрея Ермака может быть связан с тем, что нет человека на замену. Об этом заявил в эфире программы "Сегодня Утро Выходной" на телеканале "Украина 24" политический эксперт Ростислав Балабан.

"Желающие есть, но кадров, которые были бы и преданы, и способны руководить, нет. Ермак присутствует в информационном поле. Я не думаю, что он набрал достаточного антирейтинга, чтобы президент его увольнял и тем самым зарабатывал себе баллы. Ермака в эфирах слишком много. Офис президента – это не институт, управляющий государством. Это контора, обеспечивающая жизнедеятельность и работу президента. Бумага, перевод, кофе, транспорт... Это отрицательный признак, что мы часто говорим не "президент", а "Офис президента", - сказал он.

Читайте также: "Зачем врали?" Бутусов эмоционально высказался о "Вагнергейте"

По его словам, между заявлениями главы Офиса президента и событиями относительно "вагнеровцев" очень большое время:

"Кому-то может показаться, что это время было использовано, чтобы заметать следы. Как мы можем проверить. скажем, 6 месяцев после того, был ли звонок, были ли команды или их не было. Это все специфические заявления и дела. Просто снятие Ермака... Я не знаю, почему вышедшие на протест люди избрали эту цель. Просто снятие Ермака что изменит? Будет не Ермак, а Ермак-2".

Напомним, президент Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона сказал, что не собирается увольнять главу Офиса президент Андрея Ермака.

По словам Зеленского, с Ермаком разговаривает "руководство разных государств, главы аппаратов разных президентов". Также он напомнил, что Ермак возвращал в Украину незаконно удерживаемых Россией.

"Он возвращал моряков, он занимался обменом, он действительно вместе с коллегами провел, считаю, очень важные операции. Более 100 человек были возвращены после нашей "нормандской" встречи", - отметил глава государства.

Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что президент Владимир Зеленский сосредоточил в своих руках всю власть в Украине.

"С приказами, которые передает Ермак, соглашается не только начальник разведки, но и все руководители центральных органов власти. Более того, даже не приказы, которые дает Ермак, но и какие-то завотделами, руководителями департаментов в Офисе президента. Почему? Потому что в стране нарушено конституционное устройство власти, в стране нет распределения власти. По Конституции - парламентско-президентская республика, где правительство самостоятельно формируется коалицией. В реальности — полная узурпация власти со стороны президента. И поэтому мне абсолютно понятно, что представитель Зеленского Ермак дает команды, и их выполняют, потому что понятно, что это команды Зеленского", — сказал он.