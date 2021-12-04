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"Зачем врали?" Бутусов эмоционально высказался о "Вагнергейте" По словам Бутусова, "кроме журналистов, некому разобраться в том, что произошло"

Журналист Юрий Бутусов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24" выразил возмущение насчет отсутствия официального расследования срыва спецоперации по задержанию наемников российской ЧВК "Вагнер".

"Это беспрецедентная ситуация, которая в любой демократической стране была бы одним из самых больших событий в жизни... Состоялась сначала успешная часть операции - документирование. Она не имела прецедентов. Эти люди добились поразительного успеха, они задокументировали более 300 реальных террористов. Все эти уникальные данные в руках украинских спецслужб. Такого не было никогда. Они решили провести еще и задержание большой группы опасных террористов... И когда произошел, к сожалению, в этой части провал, никто не захотел почему-то проводить расследование. Почему? Это же законный порядок действий", – отметил он.

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Как подчеркнул Бутусов, "государство становится сильнее, потому что понимает - это кто-то виноват, или может этих людей как героев нужно награждать, если они не виноваты".

"У нас такая ситуация, что на восьмом году войны, кроме журналистов, некому разобраться в том, что произошло 15 месяцев назад во время войны. 15 месяцев нам говорил президент Зеленский, глава Офиса Андрей Ермак - спецоперации не было, это выдумка Бутусова. Сказал господин Ермак 18 сентября 2020 года в этой студии, что всего этого не было... Прошло 15 месяцев и выходит на пресс-конференцию президент. Расследования нет, показаний он не давал, никто другой не успел дать. И говорит – это я отменил, то есть, все нормально было. Извините, если все было нормально... почему не провели расследование, почему говорили, что ничего нет? Зачем врали? Если все правда, то врать не надо", - заявил он.

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Напомним, президент Владимир Зеленский на пресс-конференции раскритиковал бывшего главу военной разведки Василия Бурбу, заявлявшего о причастности руководства Украины к срыву операции по "вагнеровцам".

"Бурбу я лично не очень хорошо знал. Когда я пришел, я хотел его уволить, потому что разведчики не очень хорошо о нем говорили. Он руководил блокированием транспорта на Майдане, это важный момент... Потом была история, что параллельно в резиденции, где временно живу я, проживал господин Бурба. Отремонтировал ее за 11 млн. Он бизнесмен, но это разведка, это же не Бессарабка. Всем известно, что он занимался таким бизнесом, он получал ту или иную информацию и зарабатывал на этом деньги. Такой руководитель разведки меня не устраивал, не устраивал и будущего министра обороны. Все разведчики и большие бизнесмены об этом знали. Может, слухи, а может, и нет", — сказал он.

Ранее Василий Бурба заявил в эфире телеканала "Украина 24", что одной из причин срыва спецоперации по "вагнеровцам" мог быть "крот" в украинской власти.

"Провал спецоперации - это только цепочка провалов, которые происходят за последнее время. Людей увольняют, у людей забирают документы прикрытия. В командиров групп в июле стреляют в Киеве. То есть это цепь, и должно бы следствие за год ответить - есть у нас "крот", или нет?" – подчеркнул он.