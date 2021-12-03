23:10, Сегодня

Во власти есть люди, работающие на Россию - громкое заявление Гордона "Мы видим постоянное вранье"

В деле по "вагнеровцам" показания власти меняются несколько раз, заявил в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" на телеканале "Украина 24" журналист Дмитрий Гордон.

"Что мы видим по "вагнеровцам"? Мы видим постоянное вранье - меняются показания то так, то этак - уже 4 или 5 показаний совершенно разных. Т.е. эта тенденция говорит о том, что у нас наверху - в высшем руководстве Украины - есть люди, которые работают на Россию. И я просто хочу, чтобы назвал кто-то их фамилии. Ну должны же у нас быть спецслужбы. Нужно назвать фамилии тех, кто "сливает" эту информацию россиянам, благодаря кому подчиненные находятся под угрозой сегодня. Физического уничтожения - давайте называть вещи своими именами. Ну так дальше не может быть - это крах государства", - сказал он.

Читайте также: Луценко назвал два выхода из скандала с "вагнеровцами"

"Если государство не в состоянии защищать тех, на кого оно опирается, а также "сливает" все врагу, то что это тогда? Как дальше жить вообще всем нам? И как нам могут смотреть в глаза люди, которые нам врут, которые по роду своей деятельности, своему положению должны защищать страну? А не сдавать ее. Сколько это будет продолжаться?" - отметил Дмитрий Гордон.

Ранее внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что успешному завершению спецоперации помешали белорусские спецслужбы.

"Операция, возможно, не доведена до конца согласно намеченному плану, потому что вмешалась белорусская контрразведка, стоявшая на ушах в связи с ожиданием президентских выборов. И 33 человека, которые находились в 5 км от президентской резиденции, заметили и арестовали. Кстати, вопрос, почему организаторы операции не учли, что в Беларуси в связи с выборами усилен контрразведывательный режим. Но если бы этого не случилось, она вполне могла быть доведена до конца", — сказал он.

Напомним, 29 июля 2020 года в Беларуси задержали 33 иностранных граждан, которые состояли в частной военной компании "Вагнер". Украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков "Вагнера", для чего выманили их в Беларусь. Однако по данным СМИ, операция сорвалась после того, как силовики доложили об операции Офису президента. Операция была перенесена после встречи разведчиков с политическим руководством, "вагнеровцев" арестовали в Беларуси. Украина просила об их выдаче, поскольку боевики могли быть причастны к боевым действиям на Донбассе. Однако белорусская власть выдала "вагнеровцев" России.