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"С Зеленским не по пути": Бацман рассказала, что ждет "Слугу народа" Журналистка также объяснила, кто является самым главным врагом Зеленского

Из парламентской фракции "Слуга народа" вскоре выйдет много народных депутатов, несогласных с политикой президента Владимира Зеленского.

Такое мнение высказала в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" журналистка Алеся Бацман.

"Когда мы говорим о "слугах народа", очень многие уже поняли, что им не по пути с той политикой, которую выбирает на сегодняшний день Владимир Зеленский. Они не хотят стать могильщиками свободы слова. Они не хотят голосовать за законы о цензуре... Обещал Владимир Александрович Зеленский, когда шел на выборы, снизить всем налоги, сделать так, чтобы маленькому и среднему бизнесу легко дышалось. Он говорил - я приду, я знаю, как тяжело у нас добиваться чего-то, как тяжело самому делать бизнес, зарабатывать деньги честно, я сделаю рай. А все же наоборот происходит. Посмотрите на митинги малых предприятий, ФОПов - наоборот, закручиваются гайки и соки выжимаются из бедных еще больше", - сказала журналистка.

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На вопрос, означает ли это, что несогласные "слуги народа" будут выходить из фракции, Бацман ответила:

"Конечно... Мы все это увидим, причем в скором времени. Чем будут более безрассудными и более диктаторскими действия и инициативы власти, тем больше "слуг народа" с ними не согласится и отколется, тем быстрее этот будет процесс".

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Она добавила, что "на сегодня главный враг президента Зеленского - это президент Зеленский, те действия, которыми он сам свой рейтинг понижает, минусует каждый день".

Напомним, экс-советник главы МВД Владимир Мартыненко в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Украина приближается к досрочным парламентским выборам.

"Мы можем это видеть по голосованию. О 226 голосах в Верховной Раде речь не идет уже очень давно. Когда мы видим сегодня голосование, например, относительно промежуточных результатов ВСК имени Безуглой - это сегодня где-то в пределах 219 голосов в "Слуге народа". То есть мы говорим, что де-юре фракция есть, а де-факто – фракции не существует уже давно. Соответственно, монобольшинства не существует уже тоже давно", - сказал он.

30 ноября фракцию "Слуга народа" покинул Роман Соха. О своем решении он сообщил с трибуны Верховной Рады. По его словам, он не хочет иметь отношения к "людям, которые не соответствуют тем принципам, которые мы декларировали, идя на выборы".

Внефракционный депутат Артем Дмитрук заявил, что в ближайшие несколько месяцев из фракции "Слуга народа" будут уходить депутаты.

"В ближайшее время, несколько месяцев, мы будем видеть плановые уходы депутатов из "Слуги народа", необязательно в группу Разумкова, а в другие группы и партии. Но они будут. Сегодня был еще один выход. Думаю, что на этой неделе еще может быть один выход из партии "Слуга народа", - сказал Дмитрук.