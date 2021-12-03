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Бацман о госперевороте: "Зеленский оказал Украине плохую услугу" "Какие-то совершенно судьбоносные решения или заявления делаются на основе чей-то фантазии"

Заявление президента Владимира Зеленского о том, что на 1 декабря был запланирован государственный переворот, - это очень невеселая история, потому что слишком серьезная. Об этом сказала в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" телеведущая Алеся Бацман.

"У меня такое ощущение, что оно (руководство Украины - прим. ред.) продолжает писать сценарий и снимать фильмы. И вот какие-то совершенно судьбоносные решения или заявления делаются на основе чьей-то фантазии. Не потому, что это соответствует действительности, сейчас важно для государственных интересов, а потому, что это красивый сюжетный поворот, который преследует некие цели, которые выгодны сегодня власти. После того как президент Зеленский сделал вдруг для всех такое серьезнейшее заявление о том, что готовится государственный переворот, я лично знаю о том, что западные посольства были в шоке. Они пытались понять, тут же пошли сигналы: "А что происходит?". У них информации никакой нет. Их разведка, которая тоже умеет работать, знает информацию, следит за этим, за стабильностью, безопасностью, говорит: "А что, действительно? Дайте хотя бы что-то", - сказала она.

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По ее словам, западные инвесторы, которые до этого рассматривали Украину как страну для инвестиций, чтобы здесь делать свой бизнес, завести в нашу страну свои большие деньги, тут же от этого отказались:

"Мы же видели, что после этого произошло. Рухнули акции не только ДТЭК, о котором президент непосредственно говорил, но и рухнули акции украинского бизнеса. Огромное количество людей финансово пострадали после этого заявления. Я не знаю - оценивал ли президент риски или у него это не в голове? В голове у него совершенно другое".

При этом телеведущая сказала, что президент сделал для Украины "медвежью" услугу:

"Но он для Украины сделал огромную "медвежью" услугу. Если президент говорит: "А почему к нам инвестиции не идут? А почему в Украину не вкладывает никто? Слушайте, а почему в Украину не возвращаются люди?...". Выезжают в основном лучшие, те, кто хочет, может, знает. И они чувствуют, что они здесь не могут реализоваться - при том, что они хотят и любят Украину. Посмотрите, что происходит с медиками. В момент пандемии, такого "черного" периода для жизни всей планеты, наши медики продолжают не просто уезжать - они бегут отсюда, а что они имеют?" - рассказала Бацман.

Напомним, 26 ноября президент Владимир Зеленский провел пресс-марафон, на который пригласили представителей 30 СМИ, отобранных Офисом президента. Во время общения с журналистами президент заявил, что получил информацию о возможной подготовке государственного переворота в Украине, и что в этот вопрос якобы может включиться бизнесмен Ринат Ахметов.

В свою очередь Ринат Ахметов опроверг заявления президента Владимира Зеленского.

"Информация, обнародованная Владимиром Зеленским о том, что меня якобы втягивают в какой-то государственный переворот, - сплошная ложь. Меня возмущает распространение этой лжи, независимо от того, какими мотивами руководствуется президент. Моя позиция была и будет однозначна - независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают.

Как гражданин Украины, крупнейший инвестор, налогоплательщик и работодатель страны буду и дальше защищать свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова. И сделаю всё от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было", — заявил он.