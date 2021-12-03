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Вся мировая пресса вышла с заголовками о госперевороте в Украине - Буймистер "Сегодня мы видим правительство, которое не выполняет свои конституционные полномочия"

Журналисты всего мира после пятичасового пресс-марафона президента Владимира Зеленского написали только о государственном перевороте в Украине. Об этом сказала в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" народный депутат Людмила Буймистер.

"Каждое слово от президента страны слушают и смотрят во всем мире. И вся мировая пресса после очередного марафона президента вышла не с заголовками о том, как у нас с экономикой дела, как мы боремся с энергетическим кризисом, а вышла с заголовками, что в Украине переворот. Кстати, это уже привело к тому, что у компаний, торгующихся на международных площадках, акции упали в среднем на 15%. Это значит, что мы на 15% утратили свою капитализацию и перспективу развития. Это откат на несколько лет назад", - говорит она.

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По ее словам, происходящее сейчас в Украине действительно можно считать государственным переворотом.

"Сегодня мы видим правительство, которое не выполняет свои конституционные полномочия, а передало их руководство ОП, когда ВР уже не выполняет свои конституционные полномочия, а нарушает Конституцию после каждого принятого законопроекта. Уже и президента отстраняют от этих полномочий, потому что на международные переговоры ездит не президент", - рассказала Буймистер.

Напомним, 26 ноября президент Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что получил информацию о возможной подготовке государственного переворота в Украине. По его словам, Россия якобы "вовлекает" в подготовку переворота бизнесмена Рината Ахметова.

"Мы получили информацию, что первого числа в нашем государстве будет государственный переворот. 1-2 декабря… Это не только агентурная информация, но и звуковая, где представители Украины, скажем так, с представителями России, скажем так, обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине. Что будет привлечен миллиард долларов и т.д. Я считаю, что это подстава, оскорбление для Ахметова, его вовлекают в войну против государства Украина", - заявил Зеленский.

Бизнесмен Ринат Ахметов опроверг обвинения президента.

"Информация, обнародованная Владимиром Зеленским о том, что меня якобы втягивают в какой-то государственный переворот, - сплошная ложь. Меня возмущает распространение этой лжи, независимо от того, какими мотивами руководствуется президент. Моя позиция была и будет однозначна - независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают", - подчеркнул Ахметов.