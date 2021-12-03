21:47, Сегодня

"Не нашел ничего лучше": Омелян о скандальном заявлении Зеленского "Безусловно, это было огромное возмущение людей"

Информация о возможной подготовке государственного переворота в Украине, о котором сказал на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский, на самом деле была лишь в уме у президента. Об этом в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" сказал экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Почему произошло вообще заявление о государственном перевороте? Это же очевидно. Страну "трясло" от скандала об офшорах президента; "вагнергейт" и "слитую" операцию Ермаком и Зеленским; накануне прессконференции Зеленский с Ермаком взяли государственные вертолеты и отдыхали за счет налогоплательщиков на государственной даче. Безусловно, это было огромное возмущение людей. Президент не придумал ничего умнее, чем сказать, что в государстве готовится государственный переворот и готовит его один из самых богатых украинцев", - сказал он.

Читайте также: Почему Зеленский сказал о госперевороте: Ляшко дал ответ

"Казалось бы, прекрасная идея. Мы забываем о "вагнеровцах", офшорах, других коррупционных скандалах, отопительном кризисе и говорим о государственном перевороте, который на самом деле был действительно только в голове президента", - заявил Омелян.

Напомним, президент Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября заявил, что получил информацию о возможной подготовке государственного переворота в Украине. По его словам, Россия якобы "вовлекает" в подготовку переворота бизнесмена Рината Ахметова.

"Мы получили информацию, что первого числа в нашем государстве будет государственный переворот. 1-2 декабря… Это не только агентурная информация, но и звуковая, где представители Украины, скажем так, с представителями России, скажем так, обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине. Что будет привлечен миллиард долларов и т.д. Я считаю, что это подстава, оскорбление для Ахметова, его вовлекают в войну против государства Украина", - заявил Зеленский.

Бизнесмен Ринат Ахметов опроверг обвинения президента.

"Информация, обнародованная Владимиром Зеленским о том, что меня якобы втягивают в какой-то государственный переворот, - сплошная ложь. Меня возмущает распространение этой лжи, независимо от того, какими мотивами руководствуется президент. Моя позиция была и будет однозначна - независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают", - подчеркнул Ахметов.