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"Саакашвили прошел пытки": мать экс-президента Грузии о его состоянии Гиули Аласания сравнила условия содержания ее сына под стражей с концлагерем

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили после тюремной голодовки находится в плохом состоянии, его избивали.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24" рассказала мать Саакашвили Гиули Аласания.

"Выглядит он плохо. Это естественно, вы же знаете, что человек голодал 50 дней. После этой голодовки его выкрали из тюрьмы, которая находится в городе Рустави, и обманом перевезли в другую тюрьму, которая оказалась настоящим концентрационным лагерем. Он не хотел выходить из машины, потому что без его разрешения они не имели права это делать. Но в общем они его вытащили из машины, они его избивали. Человек прошел пытки. Потом, я правда не знаю, почему, кому это взбрело в голову, они это засняли. Не все, правда - самые худшие кадры не были засняты, но какие-то все-таки распространились потом. Все имели возможность видеть, каким образом его пытали", - заявила она.

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По словам Аласании, Саакашвили "9 или 10 дней провел в концентрационном лагере, который назывался больницей почему-то".

"Никакой больницы там не было. Но при активном вмешательстве международных сил и украинской стороны, они были обязаны перевезти в другую больницу, которая находится в городе Гори. Это военный госпиталь, который мой сын строил в свое время. И он по сей день там находится", - сказала она.

Напомним, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся на Родину накануне выборов, чтобы поддержать своих сторонников - оппозиционную партию "Единое национальное движение". 1 октября стало известно, что Саакашвили был арестован грузинскими правоохранителями. Против Саакашвили в Грузии возбуждено 4 уголовных дела, в частности, за злоупотребление полномочиями, будучи президентом, и растрату бюджетных средств. Саакашвили заочно приговорен к 6 годам тюрьмы. После ареста Саакашвили объявил голодовку.

20 ноября впервые после возвращения в Грузию и ареста Саакашвили привезли в здание Тбилисского городского суда. Политика доставили из военного госпиталя в Гори, где он проходит реабилитацию после голодовки длительностью в 50 дней.