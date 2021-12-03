19:23, Сегодня

Законопроект о двойном гражданстве: правовед назвал проблему инициативы "Мое личное мнение - это контрпродуктивная идея"

Законопроект президента Украины Владимира Зеленского о множественном гражданстве противоречит Конституции Украины и может добить основы украинского государства. Об этом сказал в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" доктор юридических наук, академик Виталий Журавский.

"Это прямое нарушение Конституции Украины. В 4 статье черным по белому написано, что в Украине есть единое гражданство. Этот закон, если бы у нас Конституционный суд Зеленский не заблокировал, он бы его просто отменил как антиконституционный", - говорит он.

Журавский объяснил, что для принятия закона о множественном гражданстве сначала нужно внести изменения в Конституцию Украины. Такая процедура может длиться больше года.

"Хотя, мое личное мнение - это контрпродуктивная идея (закон о множественном гражданстве, - ред.), которая ничего хорошего не дает. Если человек принимает гражданство другой страны - сдавай украинский паспорт. Мы сегодня очень слабое государство, разбалансированное, у нас хаос, институты государства не работают. Если мы примем этот закон, мы будем добивать основы украинского государства", - заявил Журавский.

Напомним, президент Владимир Зеленский 1 декабря анонсировал внесение в Верховную Раду законопроекта о множественном гражданстве.

"Важная составляющая нашей международной политики - поддержка мирового украинства. Я знаю, насколько важен для украинцев, проживающих в США, Канаде и ЕС, вопрос множественного гражданства. Сегодня я вношу соответствующий законопроект на рассмотрение парламента", – сказал Зеленский.

По его словам, впервые "украинцы со всего мира будут чувствовать себя не диаспорой, не просто людьми "украинского происхождения", а украинского гражданства".

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Владимир Зеленский нарушает Конституцию Украины, из-за законопроекта о множественном гражданстве.

"Я против инициативы Зеленского о так называемом "множественном" гражданстве. Этот законопроект противоречит ст. 4 Конституции Украины, где четко написано, что в Украине единое гражданство.

И когда президент Украины, гарант Конституции вносит законы, нарушая Конституцию... Депутаты, судьи, прокуроры – все, кто получает деньги из бюджета, кто живет за счет украинцев, – должны иметь только одно – украинское – гражданство", - сказал он.