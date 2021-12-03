18:43, Сегодня

Тягнибок объяснил, в чем опасность закона об особом статусе Донбасса "Этот закон писался в Кремле Путиным"

В законе "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" предусмотрена полная амнистия для боевиков. Об этом заявил в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" лидер партии ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

"Вчера в парламенте в очередной раз был проголосован законопроект - 317 голосов - за продолжение действия закона об особом статусе Донбасса. Голосовали в унисон ОПЗЖ..."Слуга народа" и "Европейская солидарность". Этакая коалиция, которая образовалась в парламенте", - сказал он.

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"И когда ты поднимаешь этот закон, то этот закон – который фактически в свое время требовали и хотели имплементировать в Конституцию – писался в Кремле Путиным. В этом законе предусмотрена полная амнистия для боевиков, предусмотрены возможности для местного самоуправления ныне временно оккупированных территорий проведения каких-то выборов там. Я вообще считаю, что после интеграции, возвращения Крыма и Донбасса в Украину лет 10 никаких выборов там быть не может. И что хуже всего для украинцев – ст. 7 этого закона говорит, что весь тот беспорядок, который происходит сейчас на временно оккупированных территориях, Украина должна финансировать по представленным ними сметам. Вы себе все это представляете? И это все Зеленский фактически освятил", – рассказал Тягнибок.

Напомним, 2 декабря Верховная Рада приняла законопроект №6342 о продлении действия закона об особом статусе Донбасса. Соответствующее решение поддержали 317 народных депутатов.

Парламент внес изменения в статью 1 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", заменив в ней дату срока действия закона с "2021 год" на "2022".

Докладчик по этому вопросу объяснил, что закон необходимо продлить для того, чтобы переговорный процесс, который продолжается в Трехсторонней контактной группе и в "нормандском формате", продолжался.

Также Олег Тягнибок заявил, что президент России Владимир Путин стягивает войска к украинским границам, чтобы напугать Запад и принудить к переговорам США и Евросоюз.

"Украина Путина и Москву интересует на втором плане. Все это стягивание войск, бряцание оружием, попытка показать свою силу, мощь. Мы это видели еще полгода назад в марте-апреле. Это не ради того, чтобы запугать Украину в данной ситуации. В данной ситуации это так называемое принуждение к миру Байдена и европейских стран - за наш счет. Мы между молотом и наковальней оказываемся. Путину надо, чтобы его просили", - пояснил политик.