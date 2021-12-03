18:21, Сегодня

"Путина интересует не Украина": Тягнибок о войсках России у границ Президент РФ демонстрирует свою силу Западу, отметил политик

Президент России Владимир Путин стягивает войска к украинским границам, чтобы напугать Запад и принудить к переговорам США и Евросоюз.

Об этом заявил в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" лидер партии "Свобода", экс-народный депутат Олег Тягнибок.

"Украина Путина и Москву интересует на втором плане. Все это стягивание войск, бряцание оружием - попытка показать свою силу, мощь. Мы это видели еще полгода назад - в марте-апреле. Это не ради того, чтобы запугать Украину в данной ситуации. В данной ситуации это так называемое принуждение к миру Байдена и европейских стран - за наш счет. Мы между молотом и наковальней оказываемся. Путину надо, чтобы его просили", - пояснил политик.

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Лидер "Свободы" напомнил, что "результатом мартовского бряцанья оружием был звонок из Администрации президента США в Кремль".

"В результате чего у Путина с Байденом были договоренности. И мы - как Украина, как те, кто оказался между молотом и наковальней, получили удар как с одной, так и с другой стороны. Америка, несмотря на позицию, которая у них была решительнее относительно "Северного потока-2" ранее, даже при прошлой Администрации, согласилась на завершение достройки "Северного потока-2". А я хочу напомнить, что для Украины это катастрофический московский проект, который приносит не только геополитические угрозы, но и экономические потери. Мы будем терять миллиарды каждый год, если заработает "Северный поток-2", - отметил он.

По словам Тягнибока, Путин является манипулятором:

"Соответственно, он сейчас снова демонстрирует свою силу и ждет очередного звонка из Америки. Вы уже, наверняка, знаете, что будет соответствующая встреча президента Соединенных Штатов и московского царя".

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Напомним, министр обороны Алексей Резников 3 декабря в Верховной Раде заявил, что вероятность масштабной военной эскалации со стороны России существует.

"Разведка анализирует все сценарии, включительно с самыми худшими. Она отмечает, что вероятность масштабной эскалации со стороны России существует. Наиболее вероятным временем для эскалации может быть конец января", - заявил министр.

При этом Резников уточнил, что эскалация – это возможный сценарий, но не обязательный.

Ранее эксперт-международник Руслан Осипенко в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что президент России Владимир Путин "готовится к последнему броску на Украину".

"Для Путина главное не экономика и не политика. Для него более важно, как он войдет в историю как руководитель огромной империи, сможет ли он объединить прежние территории, земли, отколовшиеся от империи государства. Поэтому рационально давать оценку его поведению нельзя. Если проанализировать его шаги и шаги государства Россия, которые она делает, она фактически последовательно готовится к последнему броску на Украину", - заявил эксперт.