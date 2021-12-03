17:20, Сегодня

Экономические паспорта украинцев: названы плюсы и минусы идеи Зеленского С финансированием инциативы могут возникнуть проблемы, считает политтехнолог Олег Постернак

Идея президента Владимира Зеленского насчет введения "экономических паспортов" может стимулировать рождаемость в Украине, но ее реализация вызывает вопросы.

Об этом в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" заявил политтехнолог Олег Постернак.

"Это одна из идей, которая является ключевой для коррекции демографической политики. Прогнозы относительно демографического спада очень существенны... Мы знаем, что будет фонд будущих поколений. Этот фонд будет состоять из спецсчетов. Речь идет примерно о детях, родившихся в 2019 году. Это примерно 300 тысяч детей в год", – отметил эксперт.

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Однако, по словам Постернака, рентных платежей не хватит, чтобы с 2019 года постоянно финансировать эти спецсчета.

"Поэтому оказывается, что государство будет вынуждено эту разницу формировать. Разницу за счет чего? И тут меня начинают немного удивлять некоторые инициативы... Сама идея хорошая, но выполнение может быть с дырками в бюджете. Возможно, импортный НДС должен пойти туда, а это постоянно колеблющаяся константа... Второй момент - это приватизация. Если хочешь создать большую дыру, говори, что ты возьмешь деньги из приватизации", - рассказал он.

Политтехнолог считает, что в этой инициативе, если она будет грамотно внедрена, есть огромный плюс:

"У нее есть перспективы коррекции в положительную сторону демографической политики. Когда семья будет знать, что ребенок будет обезопасен в том числе за счет любой поддержки государства, стимул рождаемости автоматически появляется как таковой".

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Напомним, президент Владимир Зеленский, выступая с посланием к Верховной Раде, пообещал в ближайшее время внести в парламент законопроект об экономическом паспорте украинца. Инициатива предполагает создание фонда, который будет пополняться за счет рентных платежей за использование природных ресурсов. Денежные средства будут начисляться на специальные личные счета ("экономические паспорта") украинских детей.

"Мы направим эти средства на наших детей. Поэтому до 10 декабря впервые за всю историю я внесу законопроект о экономическом паспорте украинца. Согласно ему эти средства – плата за использование наших недр – будет накапливаться на персональных счетах детей граждан Украины", – сообщил глава государства.