16:31, Сегодня

Переговоры Зеленского и Путина могут означать дипломатическую победу – Гармаш Гармаш сообщил, что в переговорах президентов Украины и России есть позитивные моменты

Ситуация на Донбассе может взять курс на урегулирование, если Россия признает себя стороной конфликта. Переговоры Зеленского и Путина будут означать автоматическое признание РФ себя такой стороной. Об этом сообщил в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по вопросам Донбасса Сергей Гармаш.

"Я считаю, что если Зеленский поедет на такие переговоры, он не будет один на один. В этом случае он заручится поддержкой США, Германии, Франции, Великобритании, Канады, скажем так. Он не будет представлять позицию просто Украины, это будет позиция тех, кто нас сегодня поддерживает. Это первое. Второе. Если такие переговоры состоятся, то это будет уже автоматически означать, что Россия признала себя стороной конфликта, и это будет огромная дипломатическая победа и начало урегулирования конфликта", — сказал Гармаш.

Читайте также: Нужны ли прямые переговоры с Россией: нардеп о кризисе власти

Он также отметил, что без Верховной Рады никакие имплементации договоренностей с Путиным быть не могут, как и без подписей членов ТКГ.

"И третье. О чем бы ни договорился Зеленский с Путиным, он будет помнить, что он вернется в Киев, и ему нужно имплементировать, реализовывать эти договоренности. А они могут быть формализованы только в виде законов, в виде каких-то актов. Законы у нас принимает Верховная Рада, а не Зеленский. В ТКГ не Зеленский будет подписывать документы, а люди конкретные. Либо это будет Андрей Костин, который сегодня исполняет обязанности главы украинской делегации в ТКГ, либо Кравчук (Леонид Кравчук, глава украинской делегации в ТКГ – ред.). И они понимают, что им жить в этой стране, и у них есть своя политическая ответственность, историческая роль. Вряд ли они захотят поставить свою подпись под какими-то "предательскими" договоренностями Зеленского. Поэтому я не вижу ничего страшного, если такой диалог напрямую действительно состоится",- сказал Гармаш.

Ранее Сергей Гармаш объяснил, почему США не могут участвовать в Минском или Нормандском формате.

"Не прямо в Минском процессе. Там, к сожалению, нет иного места для Соединенных Штатов, чем модератора в одной из рабочих подгрупп от имени ОБСЕ, там в принципе может быть и американец. Но нам это ничего не дает, кроме того, что США будут лучше понимать ситуацию и лучше знать, что происходит на самом деле. Влияния на переговоры это не даст. В Нормандский формат их не пустят, потому что ни Франция, ни Германия, ни тем более Россия не заинтересованы в этом. А вот прямой канал в принципе выгоден сегодня и России, которая заинтересована в прямом диалоге по всем форматам с США, и Соединенным Штатам, которые хотят влиять на этот процесс. Я думаю, и Украине это выгодно, потому что поддержка США достаточно весома. Тут важно, чтобы мы могли четко озвучивать США нашу позицию и объяснять плюсы и минусы", — сказал он.

Кроме того, военный эксперт Олег Жданов ранее назвал условие, при котором возможны прямые переговоры с Россией. По его словам, для этого нужно признание России стороной конфликта на Донбассе на официальном уровне.

"Нужно сначала признать РФ официально на международном уровне стороной конфликта. Тогда есть смысл садиться за стол переговоров. И уже не будет важно — лицом к лицу или в присутствии третьих сторон, хотя 2-й вариант гораздо лучше", — сказал он.