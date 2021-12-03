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Чем Украина ответит Путину: нардеп об угрозе вторжения России Роман Костенко оценил тревожное заявление министра обороны Алексея Резникова

Вооруженные силы Украины готовы к возможной эскалации конфликта на востоке. Кроме того, войск России вдоль украинской границы сегодня недостаточно для полномасштабного вторжения.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказал народный депутат Украины из фракции "Голос", член парламентского комитета по национальной безопасности Роман Костенко. На вопрос, сколько времени нужно Украине, чтобы отреагировать на возможную агрессию РФ, нардеп ответил:

"Первая волна мобилизации у нас рассчитана по закону в течение 5 дней. Резервисты должны стать в строй, а в это время основная задача наших Вооруженных сил - выдержать напор, если мы говорим о полномасштабном вторжении, для того чтобы мы успели призвать за 5 дней резервистов. Потом уже первый, второй, третий этап мобилизации по закону определен, когда кто-то что-то делает, когда экономика переходит на военное положение".

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Костенко также оценил заявление министра обороны Алексея Резникова о "возможной эскалации в конце января".

"Когда мы говорим о полномасштабном вторжении Российской Федерации, я хочу сказать, что сегодня министр сказал это по-другому. До этого заявляли, что "полномасштабное вторжение", сегодня сказали "возможная эскалация". Это разные вещи – и по глубине, и по наполнению это отличается", - подчеркнул он.

Депутат также напомнил, что, по данным разведки, РФ накопила вдоль украинской границы более 90 тысяч военных.

"Задача нашей разведки – выявить, где будет акцентироваться основной удар. Но этих сил недостаточно, чтобы сделать полномасштабное вторжение. Насчет того, готовятся ли на востоке – да, у нас все отработано, но с военной точки зрения восток – это место для эскалации со стороны Российской Федерации. Но если они все-таки захотят захватывать нашу страну и делать вторжение, я думаю, они найдут более слабые места, и разведка их уже в этом направлении работает. Потому что на востоке больше всего наших боеспособных войск", - сказал Костенко.

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Напомним, министр обороны Алексей Резников 3 декабря в Верховной Раде заявил, что вероятность масштабной военной эскалации со стороны России существует.

"Разведка анализирует все сценарии, включительно с самыми худшими. Она отмечает, что вероятность масштабной эскалации со стороны России существует. Наиболее вероятным временем для эскалации может быть конец января", - заявил министр.

При этом Резников уточнил, что эскалация – это возможный сценарий, но не обязательный.

Ранее эксперт-международник Руслан Осипенко в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что президент России Владимир Путин "готовится к последнему броску на Украину".

"Для Путина главное не экономика и не политика. Для него более важно, как он войдет в историю как руководитель огромной империи, сможет ли он объединить прежние территории, земли, отколовшиеся от империи государства. Поэтому рационально давать оценку его поведению нельзя. Если проанализировать его шаги и шаги государства Россия, которые она делает, она фактически последовательно готовится к последнему броску на Украину", - заявил эксперт.