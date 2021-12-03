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Подготовки не видно, одни разговоры: Степанов о полномасштабной войне с Россией Минобороны, СНБО и президент не могут прийти к "общему знаменателю" в отношении российской агрессии, считает экс-министр

Украина должна ежедневно демонстрировать свою готовность к отражению российской агрессии. Об этом заявил в программе "Народ против" на телеканале "Украина 24" экс-министр здравоохранения Максим Степанов.

"Хочется видеть политику государства от начала и до конца. Так же насчет войны. Я считаю, что на восьмом году войны страна всегда должна быть готова к агрессии со стороны Российской Федерации. Всегда, каждый день. Более того, должна быть готова не только армия, а должны быть соответствующие протоколы, которые есть в Швейцарии, которая за два часа ставит почти все население "в ружье", как это делает Израиль, (должны быть – ред.) соответствующие протоколы, как это делается и каким способом. А мы слышим только заявления. То разведка американская и Великобритании говорит - есть серьезная угроза войны. Выходит секретарь СНБО и говорит - нет, это все слухи и провокации. Потом выходит министр обороны и говорит - да, у нас есть напряжение. Потом президент говорит - я что-то слышал", — отметил бывший глава Минздрава.

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Он также заявил, что в Украине, вместо подготовки к войне с Россией, идет внутренняя война со СМИ и бизнесменом Ринатом Ахметовым.

"То, что мы точно увидели, что вместо приготовления к войне и укрепления обороноспособности нашей страны, у нас точно уже почти развязана полномасштабная война внутри страны - против журналиста, против Рината Ахметова - и об этом все громко рассказывают. Я хочу быть защищенным в своей стране и хочу, чтобы так было, в том числе, и с точки зрения всех торговых войн, которые существуют", — сказал Степанов.

Напомним, президент Владимир Зеленский 26 ноября провел пятичасовой пресс-марафон, во время которого у него произошел эмоциональный диалог с журналистом Юрием Бутусовым. Они обменялись взаимными обвинениями во лжи.

На той же пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что на 1 декабря в Украине готовился госпереворот, в который якобы пытались втянуть Ахметова.

2 декабря в эфире телеканала "Украина 24" полковник, экс-начальник разведки Минобороны Петр Недзельский заявил, что Украина должна укрепить свои военные дислокации в регионах, рядом с которыми предполагается проведение белорусско-российских учений.

"Мы должны реагировать, мы должны так же туда направить соответствующий контингент войск, чтобы на случай, если эти так называемые учения перерастут в откровенную агрессию, дать отпор этой агрессии… Это так понятно, что каких-то других трактовок и быть не может", — сказал он, подчеркнув, что Россия и Беларусь сегодня не скрывают своего негативного отношения к Украине и к нынешней украинской власти.