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По "Вагнергейту" стало больше вопросов: Бутусов о пресс-конференции Зеленского После пресс-конференции Зеленского противоречия по делу "вагнеровцев" только усугубились, сказал Бутусов

Противоречия в деле "Вагнергейта" до сих пор не устранены, а после пресс-конференции президента Зеленского вопросов появилось больше, чем раньше. Об этом сообщил в программе "Народ против" на телеканале "Украина 24" журналист Юрий Бутусов.

Бутусов рассказал, что есть множество информации, как от журналистов, так и от руководства страны по делу "вагнеровцев", но истина все еще не установлена

"Если исходить из тех данных, которые у нас сейчас есть, а это неофициальное расследование Bellingcat, неофициальные статьи украинских журналистов, заявление генерал-полковника Василия Бурбы (экс-глава Главного управления разведки - ред.) о наличии российской агентуры в Офисе президента (ОП), заявление президента Украины о том, что он отменил операцию, заявление главы Офиса президента, что спецоперация была, но не украинская, и отчета Временной следственной комиссии (ВСК), которая пришла к выводу, что она не может установить, кто отдал приказ, мы можем понять одно - никакие противоречия в этом деле не устранены. Как сказал Христо Грозев, исследователь Bellingcat, после последних событий, связанных с выступлением президента, вопросов возникло гораздо больше, чем было раньше", — сказал Бутусов.

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Он также отметил, что вопрос "Вагнергейта" должен получить оценку в правоохранительных органах, а не на ток-шоу.

"15 месяцев главный вопрос в этом деле - почему нет расследования правоохранительных органов. Этот вопрос не должен решаться на ток-шоу, на пресс-конференции, я много раз об этом говорил, это вопрос правоохранительных органов. Под этим должен расписаться, должен заслушать все показания, взять документы и расписаться следователь и прокурор. Можно огласить выводы. Так же ВСК должна огласить окончательные выводы, а не промежуточные, как это было проголосовано во вторник. И только из-за того, что у нас не происходят законные действия, мы продолжаем обсуждать, кто, что сказал, и кто, что знает. Я вам могу сказать - до сих пор невозможно определить ответственность, поскольку, кроме слов на пресс-конференции и телеэфирах, основные участники правоохранительным органам показания не дали", — сказал журналист.

Бутусов подчеркнул, что в ГБР должны дать показания все, кто был причастен к спецоперации по захвату российских боевиков частной военной кампании "Вагнер".

"Во вторник ВСК проголосовала, что она не знает, что делать, кто принял решение, и господин Ермак (Андрей Ермак, глава ОП- ред.) не дал показания ВСК, но пошел на допрос в ГБР. Надеюсь, что это станет началом того, что показания ГБР дадут все участники спецоперации, и все участники отмены спецоперации. И тогда мы сможем сказать хотя бы по выводам, что и как происходило. Пока такого нет, все вопросы остаются", — сказал журналист.

Ранее стало известно, что Юрий Бутусов будет подавать в суд на президента Украины Владимира Зеленского. Журналист заявил, что президент на своей пресс-конференции 26 ноября распространил о нем лживую информацию.

"Президент распространил обо мне лживую информацию на пресс-конференции, пригласил журналиста на пресс-конференцию для того, чтобы его дискредитировать. Сделал это, чтобы дискредитировать те расследования, которые я провожу. Поэтому, конечно, ему придется отвечать в суде и за эту ложь, я уверен, там совершенно очевидный состав, ему придется извиняться", — сказал журналист.

Напомним, 29 июля 2020 года в Беларуси задержали 33 иностранных граждан, которые состояли в частной военной компании "Вагнер". Украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков "Вагнера", для чего выманили их в Беларусь. Однако по данным СМИ, операция сорвалась после того, как силовики доложили об операции Офису президента. Операция была перенесена после встречи разведчиков с политическим руководством, "вагнеровцев" арестовали в Беларуси. Украина просила об их выдаче, поскольку боевики могли быть причастны к боевым действиям на Донбассе. Однако белорусская власть выдала "вагнеровцев" России.