23:36, Вчера

За угрозы Арестовича ответит власть - Бутусов "Я к этому спокойно отношусь"

Пост внештатного советника главы Офиса президента Алексея Арестовича относительно журналиста Юрия Бутусова является редким обращением в политической лексике власти. Об этом в эфире программы "Народ против" на телеканале "Украина 24" заявил сам журналист Юрий Бутусов.

"Я воспринимаю этот пост как угрозу - он и есть по форме как угроза. Это большой текст, наполненный оскорблениями и позором в мой адрес. В конце советник Офиса президента - то есть официальное лицо - пишет, что думает, что меня убьют как сакральную жертву в течение недели. Я думаю, что, конечно, когда такое говорит, что с тобой произойдет то же, что произошло с Гонгадзе, человек из Офиса президента, то нужно к этому относиться серьезно. Очень редко мы слышим такое обращение в политической лексике власти», – сказал он.

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"Если представитель власти так говорит относительно журналиста, то, конечно, это нужно воспринимать достаточно серьезно. Я думаю, что очевидно есть какая-то информация у господина Арестовича, которую он должен прежде всего передать правоохранительным органам, поскольку он на власть своим постом положил в принципе ответственность за все последующие события", – отметил журналист.

По словам Бутусова, он к ситуации относится спокойно:

"Я к этому спокойно отношусь... Запугать угрозами Офису президента меня не удастся... Государственную охрану я брать не буду, потому что после произошедшего мне трудно доверять государству - после тех действий, которые были предприняты против меня".

Напомним, ГБР начало уголовное производство по факту публикации журналистом Юрием Бутусовым видео с выстрелами из гаубицы. Предметом расследования является установление обстоятельств, кто и при каких условиях допустил гражданское лицо к оружию.

В свою очередь внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Бутусова могут убить, поэтому он будет просить предоставить журналисту государственную охрану.

Юрий Бутусов назвал слова Алексея Арестовича открытой угрозой для своей жизни и пообещал обратиться в правоохранительные органы.

"Во-первых, я сейчас после поста господина Арестовича увидел для себя угрозу и опасность. Угрозу убийства я воспринял серьезно, поскольку этому предшествовало позорное поведение президента Зеленского в общении со мной на пресс-конференции и предшествовало уголовное дело, которое открыло Государственное бюро расследований. Сейчас уже следующий шаг давления - это угрозы Арестовича", - подчеркнул журналист.