23:02, Вчера

Вятрович объяснил, чем вызвано заявление Зеленского насчет госпереворота День "госпереворота" напомнил февраль 2014 года, сообщил Владимир Вятрович

День, когда мог произойти госпереворот, о котором заявил на пресс-конференции 26 ноября Владимир Зеленский, действительно был тревожным. Об этом своими мыслями поделился в программе "Народ против" на телеканале "Украина 24" народный депутат Владимир Вятрович.

Нардеп отметил, что вчерашний день ему напомнил февраль 2014 года.

"Если говорить о перевороте, вы знаете, у меня вчера утром таки было ощущения переворота. Когда утром выходили из метро - десятки нацгвардейцев были на станции метро. Когда подходил к Верховной Раде - перегороженная грузовиками улица Садовая. Такое в последний раз было в феврале 2014 года. 4,5 тыс. кажется, военных было выведено на улицы вчера, при том, что было где-то несколько сотен митингующих днем, речь идет о движении "SAVE ФОП", и возможно несколько тысяч вечером. Поэтому на самом деле это напоминало какую-то хунту военную", — сказал Вятрович.

Читайте также: Такого высокого "градуса" еще не было: Влащенко о пресс-конференции Зеленского

Нардеп считает, что президент чего-то боится и поэтому делает такие заявления.

"Мне кажется, что за всем этим стоит страх - страх Владимира Зеленского. Страхом пропитана была вся эта пресс-конференция и его высказывания. Но страх такого человека как Владимир Зеленский, который наделен такими полномочиями - это опасно для страны. Это опасно потому, что этот страх может побудить его к нерациональным и вредным для Украины шагам. И мне кажется, что как раз проявлением такого страха являются его попытки преследовать журналиста Бутусова. Человек, который наделен чрезвычайными полномочиями в государстве, и вместе с тем проникнут страхом, может наделать очень много беды", — сказал Вятрович.

Читайте также: Скандал с Бутусовым: Шкиряк объяснил, в чем ошибка власти

Напомним, 26 ноября на пресс-конференции президента Владимира Зеленского у него произошла перепалка с журналистом Юрием Бутусовым.

Зеленский назвал Бутусова человеком, который работал на олигарха Игоря Коломойского, а также обвинил его в смертях украинских военных из-за публикации о применении беспилотника на Донбассе.

На следующий день ГБР начало уголовное производство по факту публикации журналистом Юрием Бутусовым видео с выстрелами из гаубицы. Предметом расследования является установление обстоятельств, кто и при каких условиях допустил гражданское лицо к оружию.

В свою очередь внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Бутусова могут убить, поэтому он будет просить предоставить журналисту государственную охрану.

В ответ Бутусов в эфире телеканала "Украина 24" назвал слова Алексея Арестовича открытой угрозой для своей жизни и пообещал обратиться в правоохранительные органы.