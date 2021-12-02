22:40, Вчера

Бывший "слуга народа" собирается подать в суд на Арахамию: подробности Роман Соха рассказал, почему он вышел из фракции

Нардеп, который вышел из фракции "Слуга народа", собирается подать в суд на главу фракции Давида Арахамию за слова о том, что он при выходе взял "олигархические деньги". Об этом в программе "Народ против" на телеканале "Украина 24" рассказал сам Роман Соха.

"По поводу этого заявления господина Арахамии мы уже готовим либо обращение в правоохранительные органы, либо обращение в суд, потому что это наглая ложь. Таким образом они пытаются очернить тех людей, которые принимают такое решение, принимают аргументированно, с фактажом", — заявил он.

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Нардеп объяснил, почему он принял решение о выходе из фракции.

"Что касается фактов, которые послужили для принятия этих решений, я четко заявил: Запорожье видело "смотрящих" в 2013 году. Сегодня они существуют при Зеленском. Я не могу быть с этим... Далее, назначение господина Шурмы (новый замглавы Офиса президента, — ред.). Мы получаем такие скандалы, как "вагнергейт", если у нас в Офисе президента находятся такие люди, как Демченко, Татаров, теперь добавился Шурма. Это люди явно не с проевропейской позицией, и мы удивляемся, откуда потом происходят утечки разной информации", — сказал он.

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Напомним, во время заседания парламента 30 ноября Соха публично заявил о выходе из фракции "Слуга народа". Он заявил, что фракция не выполняет обещания, которые дала, идя на выборы.

Об официальном выходе Сохи сообщил первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко во время заседания 2 декабря.

"Согласно поданному заявлению… сообщаю о выходе народного депутата Украины Сохи Романа Васильевича из состава депутатской фракции политической партии "Слуга народа". Заявление прилагается", – заявил Корниенко.

Соха входит в депутатское объединение Дмитрия Разумкова "Разумная политика".