22:18, Вчера

Объединение Разумкова может превратиться в партию: нардеп назвал условие "Сегодня были сделаны уже реальные шаги"

Межфракционным депутатским объединением "Разумная политика", руководителем которого стал бывший глава парламента Дмитрий Разумков, были сделаны уже реальные шаги. Об этом сказал в эфире программы "Народ против" на телеканале "Украина 24" народный депутат Артем Дмитрук.

"Группы и партии в парламенте еще нет, есть межфракционное объединение депутатов. И, конечно же, мы понимаем, что будет и группа, и партия. Но пока это депутаты, которые объединились вокруг какой-то одной идеи, одной цели. И я уверен, что группа и партия будут созданы только тогда, когда это межфракционное объединение покажет какую-то реальную практическую работу. Допустим, сегодня были сделаны уже реальные шаги", - сказал он.

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Также народный депутат рассказал о возможных новых членах этого объединения:

"Я еще месяц назад заявлял о том, что на протяжении следующих нескольких месяцев из партии "Слуга народа" будут "перетекания". Я заявлял о количестве 10-15 человек, которые выйдут из партии "Слуга народа". Необязательно в МФО Разумкова или уже в группу Разумкова. Конкретные фамилии сказать? Не скажу, чтобы сейчас не навеивать какую-то неверную информацию и не заводить этих людей в какие-то дополнительные слухи, сплетни - и тем более какое-то на них давление. То, что люди будут выходить, - это факт".

Отметим, что 30 ноября депутат Роман Соха заявил о выходе из фракции "Слуга народа". Он отметил, что не хочет иметь отношения к "людям, которые не соответствуют тем принципам, которые мы декларировали, идя на выборы".

Ранее экс-глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что монобольшинство может принимать решения с помощью депутатских групп "За будущее" и "Доверие", однако и эта схема дает сбои.

"Парламент способен принимать законы, иногда мы набираем больше 300. Если это правильный закон, за него голосуют все – и представители монобольшинства, и представители других политических сил, которые представлены в парламенте. Если это закон плохой, то за него нет голосов и в монобольшинстве", – объяснил он.