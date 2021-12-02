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Зеленский узурпировал власть — заявление Олега Ляшко Лидер Радикальной партии считает, что в Украине нарушено распределение власти

Президент Владимир Зеленский сосредоточил в своих руках всю власть в Украине, заявил в эфире программы "Народ против" на телеканале "Украина 24" лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

"С приказами, которые передает Ермак, соглашается не только начальник разведки, а и все руководители центральных органов власти. Более того, даже не приказы, которые дает Ермак, а и какие-то завотделами, руководителями департаментов в Офисе президента. Почему? Потому в стране нарушено конституционное устройство власти. В стране нет распределения власти, по Конституции парламентско-президентская республика, где правительство самостоятельно формируется коалицией. В реальности — полная узурпация власти со стороны президента. И поэтому мне абсолютно понятно, что представитель Зеленского Ермак дает команды, и их выполняют, потому что понятно, что это команды Зеленского", — сказал он.

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Ляшко заявил, что необходимо независимое расследование действий власти, к которому будет доверие.

"Более того, вспомните последнюю пресс-конференцию Владимира Зеленского — он сам признал, что он знал об этой операции, что он не хотел встречаться с Бурбой, и он все сделал для того, чтобы остановить эту операцию, потому что он не верил в ее успех. Именно поэтому я настаиваю, чтобы все ответы на вопросы, которые задает общество, дало независимое расследование. Не может власть сама себя расследовать. ВСК парламентская, где большинство "слуг народа", они оправдывают власть. Это должно быть не журналистское расследование, а беспристрастное юридическое прокурорское расследование. Ни одно журналистское расследование вы не положите в основу для приговора по уголовному делу. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова должна назначить спецпрокурора, к результатам расследования которого будет доверие у общественности, в Украине и за ее пределами. Не та профанация, что сейчас — ГБР, ВСК. Наказали щуку — бросили в реку. Независимый спецпрокурор, Мюллер нужен Украине", — сказал он.

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Напомним, 15 ноября глава следственной комиссии Марьяна Безуглая представила предварительный отчет о попытке задержания наемников ЧВК Вагнера летом 2020 года.

Представители комиссии, в частности установили, что санкционированной спецоперации по принудительной посадке турецкого самолета с «вагнеровцами» в Украине не было, но было специальное разведывательное мероприятие, в рамках постоянной работы непосредственно Главного управления разведки.

Отметим, ранее Bellingcat и Insider опубликовали первую часть расследования спецоперации по задержанию "вагнеровцев". Хронология и контекст событий, описанных в этом расследовании, были составлены на основе десятков интервью с участниками спецоперации, в частности, с российскими наемниками и бывшими сотрудниками украинской разведки, участвовавшими в различных аспектах спецоперации.

Также, по информации расследователей, глава Офиса президента Андрей Ермак предложил отложить на неделю запланированную на 25 июля 2020 года спецоперацию по задержанию боевиков ППК "Вагнера"

29 июля 2020 года в Беларуси задержали 33 иностранных граждан, которые состояли в частной военной компании "Вагнер". Украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков "Вагнера", для чего выманили их в Беларусь. Однако по данным СМИ, операция сорвалась после того, как силовики доложили об операции Офису президента. Операция была перенесена после встречи разведчиков с политическим руководством, "вагнеровцев" арестовали в Беларуси. Украина просила об их выдаче, поскольку боевики могли быть причастны к боевым действиям на Донбассе. Однако белорусская власть выдала "вагнеровцев" России.