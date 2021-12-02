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Законопроект о двойном гражданстве: Ляшко рассказал, противоречит ли Конституции "Я против инициативы Зеленского"

Законопроект президента Украины Владимира Зеленского о множественном гражданстве противоречит Конституции Украины. Об этом заявил в эфире программы "Народ против" на телеканале "Украина 24" лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

"Я против инициативы Зеленского о так называемом "множественном" гражданстве. Это законопроект противоречит ст. 4 Конституции Украины, где четко написано, что в Украине единое гражданство. И когда президент Украины, гарант Конституции вносит законы, нарушая Конституцию... Депутаты, судьи, прокуроры – все, кто получает деньги из бюджета, кто живет за счет украинцев, – должны иметь только одно – украинское – гражданство", - сказал он.

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"Я расцениваю инициативу Зеленского о так называемом "множественном" гражданстве для одного - чтобы его депутаты, министры, чиновники легализовали другие загранпаспорта, которые они имеют", - заявил Олег Ляшко.

Напомним, президент Владимир Зеленский 1 декабря анонсировал внесение в Верховную Раду законопроекта о множественном гражданстве.

"Важная составляющая нашей международной политики - поддержка мирового украинства. Я знаю, насколько важен для украинцев, проживающих в США, Канаде и ЕС, вопрос множественного гражданства. Сегодня я вношу соответствующий законопроект на рассмотрение парламента", – сказал Зеленский.

По его словам, впервые "украинцы со всего мира будут чувствовать себя не диаспорой, не просто людьми "украинского происхождения", а украинского гражданства".

По мнению политтехнолога Олеси Яхно, законопроект о двойном гражданстве не может быть технологией, примененной для реализации выборов в Украине. Политтехнолог отметила, что это слишком сложная технология, чтобы применять ее в этом ключе.

"Но с выборами, это вы слишком идеализируете. Даже если бы это задумалась как технология, реализовать это будет очень сложно, потому что у нас настроение меняется очень быстро. Ты можешь думать, что это тебе будет на пользу, а на следующий день настроения будут другие. Поэтому это такая сложная, мне кажется, технология, если мы говорим о выборах", — сказала Яхно.