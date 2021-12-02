21:18, Сегодня

Двойное гражданство в Украине: политтехнолог о плюсах и минусах законопроекта Олеся Яхно назвала две противоположные точки зрения, связанные с разрешением в Украине двойного гражданства

В Украине могут разрешить украинцам не отказываться от украинского гражданства, если они получают паспорт гражданина другой страны. Какие "подводные камни" могут возникнуть при принятии соответствующего законопроекта, сообщила в программе "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24" политтехнолог Олеся Яхно.

Она также ответила на вопрос, может ли данный законопроект быть направлен на предстоящие выборы в Украине.

"Я этот законопроект с выборами не связываю. Законопроект обсуждался и раньше, он обсуждался еще год назад, и по этой инициативе, есть очень разные взгляды. С одной стороны есть часть тех, кто поддерживает, и говорят, что это может побудить к инвестициям, к тому, чтобы эти люди, которые получают двойное гражданство, они не могут занимать должности, они не могут быть в органах власти, но они могут инвестировать, так будет легче вести бизнес", — сказала Яхно.

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По мнению политолога, есть и "скользкие" моменты, связанные с гибридной войной, которую развернула Россия в отношении Украины.

"С другой точки зрения есть позиция, что в условиях, когда Украина находится в таких гибридных вызовах, люди могут необязательно иметь российское гражданство, но это может быть венгерское гражданство, например, белорусское, то есть могут быть разные истории, необязательно с российским гражданством, и насколько это безопасно или опасно. Поэтому я считаю, что к этой инициативе должен быть в первую очередь не политический, а профессиональный подход. Она должна очень хорошо быть обсуждена с плюсами и минусами теми людьми, которые действительно знают опыт таких законопроектов, как они работают в других странах, риски, которые есть в Украине, это должно быть обсуждено. И только тогда можно принимать решение, как принимать, или не принимать", — сказала политолог.

По мнению Олеси Яхно, законопроект о двойном гражданстве не может быть технологией, примененной для реализации выборов в Украине. Политтехнолог отметила, что это слишком сложная технология, чтобы применять ее в этом ключе.

"Но с выборами, это вы слишком идеализируете. Даже если бы это задумалась как технология, реализовать это будет очень сложно, потому что у нас настроение меняется очень быстро. Ты можешь думать, что это тебе будет на пользу, а на следующий день настроения будут другие. Поэтому это такая сложная, мне кажется, технология, если мы говорим о выборах", — сказала Яхно.

1 декабря в Верховной Раде президент Украины выступил с обращением к народным депутатам. Во время произнесения речи он анонсировал внесение в Верховную раду законопроекта о множественном гражданстве.

"Я знаю, насколько важен для украинцев, проживающих в США, Канаде и ЕС, вопрос множественного гражданства. Сегодня я вношу соответствующий законопроект на рассмотрение парламента", – сказал Зеленский.

Стоит отметить, что в мае 2020 года был отложен законопроект №2590 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства. 19 мая Дмитрий Разумков, который на тот момент был председателем Верховной Рады, заявил, что законопроект снят с рассмотрения после обращения руководителей нескольких фракций. Известно, что проект закона подвергли критике за то, что он был разработан без привлечения представителей общественных объединений трудовых мигрантов.

Напомним, народные депутаты от разных политических сил внесли в Верховную Раду проект изменений в закон "О гражданстве Украины" относительно автоматической утраты гражданства Украины в случае добровольного получения гражданства государства-агрессора - Российской Федерации.

Президент Всемирного конгресса украинцев Павел Грод в эфире телеканала "Украина 24" предложил ввести двойное гражданство в Украине, однако для паспортов России сделать исключение.

"Очень важно, чтобы у нас было двойное или множественное гражданство, мы бы более эффективно развивали Украину. Но угрозы тоже реальны, и меры безопасности просты: определяются страны, гражданство которых признается. Это уже существует, есть много конкретных примеров. Не признаем двойное гражданство с Россией", — сказал Грод.