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Почему Зеленский сказал о госперевороте: Ляшко дал ответ "Для статуса президента это совершенно несерьезно"

Когда президент Украины Владимир Зеленский выходит с заявлениями о государственном перевороте, то это должно быть серьезно. Об этом заявил в эфире программы "Народ против" на телеканале "Украина 24" лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

"Я думаю, что это фейковая история. Если бы был государственный переворот, то те, кто его планируют, должны быть задержаны. Вчера президент выступает в Верховной Раде с посланием к народу, Верховной Раде. И ни слова об этом государственном перевороте", - сказал он.

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По словам Ляшко, это была придуманная история:

"По моему мнению, это была придуманная история Владимиром Зеленским, чтобы отвлечь внимание от факта государственной измены и "слитой" операции по задержанию "вагнеровцев". Я считаю, что для статуса президента это совершенно несерьезно. Президент должен исходить из серьезных заявлений - особенно когда речь идет о государственном перевороте... Хочет ли Россия дестабилизации в Украине? Однозначно. Нет здесь наивных людей - мы все должны понимать, что российские спецслужбы работают над дестабилизацией".

В то же время он сказал, что основания, чтобы президент вышел и заявил о государственном перевороте, должны быть железными:

"Также должно быть нарушение уголовного производства, задержание участников этого вероятного государственного переворота... В Украине не задержали никого. Кто должен был организовывать этот государственный переворот - кроме Зеленского и его пиарщиков?".

Напомним, президент Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября заявил, что получил информацию о возможной подготовке государственного переворота в Украине. По его словам, Россия якобы "вовлекает" в подготовку переворота бизнесмена Рината Ахметова.

"Мы получили информацию, что первого числа в нашем государстве будет государственный переворот. 1-2 декабря… Это не только агентурная информация, но и звуковая, где представители Украины, скажем так, с представителями России, скажем так, обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине. Что будет привлечен миллиард долларов и т.д. Я считаю, что это подстава, оскорбление для Ахметова, его вовлекают в войну против государства Украина", - заявил Зеленский.

Бизнесмен Ринат Ахметов опроверг обвинения президента.

"Информация, обнародованная Владимиром Зеленским о том, что меня якобы втягивают в какой-то государственный переворот, - сплошная ложь. Меня возмущает распространение этой лжи, независимо от того, какими мотивами руководствуется президент. Моя позиция была и будет однозначна - независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают", - подчеркнул Ахметов.