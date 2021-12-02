20:07, Сегодня

Кучеренко объяснил, почему Путину невыгодно решать вопрос о Донбассе "Формула Штайнмайера" - это единственный пока алгоритм решения вопроса по Донбассу, считает Кучеренко

Президент России Владимир Путин не заинтересован решать вопросы, связанные с войной на Донбассе. Об этом в программе "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24" заявил народный депутат Алексей Кучеренко.

Политик отметил, что четкого сценария по решению этого вопроса нет ни в Украине, ни у международного сообщества.

"А как же все-таки выходить из этой ситуации, в которой мы сегодня находимся? Если кто-то говорит, что он до конца представляет себе этот процесс, то это какой-то гений. У нас в стране точно таких нет, гарантирую. Никто в мире не знает, как оно в итоге будет решено", — сказал Кучеренко.

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Он также сообщил, что Путину неинтересно проявлять активность в вопросе установления мира на Донбассе. Кучеренко объяснил, почему главе России ситуация с войной на Донбассе может быть выгодна.

"Вы знаете, мы можем сколько угодно смеяться, злословить о человеке, которого мы не любим, об агрессоре Путине... Я не думаю, что у него там какая-то такая критическая ситуация, чтобы он был очень заинтересован ее решать. Он же в этой ситуации очень неплохо играет, и свои интересы он защищает. Чего стоит только "Северный поток-2", который, чтобы там ни говорили патриоты, все равно в ближайшее время будет запущен, и он очень больно ударит по Украине. И Украина уже возвращается к вопросу продления транзитного контракта на 15 лет. Премьер наш говорит, что мы заинтересованы еще 15 лет транспортировать этот газ", — сказал политик.

Нардеп отметил, что для решения вопроса по Донбассу другого алгоритма, кроме алгоритма "формулы Штайнмайера", пока нет

"Я считаю, что алгоритма другого, кроме "формулы Штайнмайера" (нет, - ред.). Единственный у меня вопрос: знает ли кто-то вообще, как ее ("формулу Штайнмайера", - ред.) выполнять? Как бы мы ни убеждали друг друга в том, какая плохая Россия, какой плохой Путин, как мы будем побеждать, как весь мир нас будет поддерживать... но я не вижу другого пути", — сказал Кучеренко.

Ранее представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по вопросам Донбасса Сергей Гармаш рассказал, как США смогут повлиять на ход переговоров с Россией, касающихся войны на Востоке Украины.

"Прямой канал в принципе выгоден сегодня и России, которая заинтересована в прямом диалоге по всем форматам с США, и Соединенным Штатам, которые хотят влиять на этот процесс. Я думаю, и Украине это выгодно, потому что поддержка США достаточно весома", — сказал он.

Кроме того, нардеп от "Голоса" Роман Костенко не исключил реализации силового сценария.

"Мы можем посмотреть, как они решали кризис между Арменией и Азербайджаном. Там тоже было нечто по примеру минского формата. И 30 лет, пока снова не началась война и решилось тем, что Азербайджан отвоевал часть своих территорий, этот формат не сыграл никакой роли. Я не предлагаю именно силовой сценарий, но он возможен — в дальнейшем, через несколько лет... и мы должны набраться возможностей. Нужно искать другие пути. А те пути, что были предложены Российской Федерацией, везде, где они принимают участие, до мира никогда не доходит, пока заинтересованные люди не берут дело в свои руки. Конфликт нужно замораживать и искать дипломатические пути, и в то же время достраивать экономику и армию", — сказал он.