19:32, Сегодня

Депутат не исключил силового решения проблемы Донбасса Роман Костенко рассказал, какой формат нужен для переговоров с Россией

Какой формат решения ситуации на Донбассе будет эффективным, рассказал в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" нардеп от "Голоса" Роман Костенко.

"С моей точки зрения, и вся фракция "Голос" так считает, Минские договоренности отыграли свою роль с самого начала, когда мы остановили войну в 2014-2015 гг. Далее они играют только на руку Российской Федерации. Поэтому сейчас нужно искать новый формат для того, чтобы урегулировать кризис на Донбассе. Это может быть Нормандия, но с привлечением других наших партнеров, таких как США, Великобритания, которые сейчас нам помогают и оружием, и политически. А Россия будет использовать минский формат. Мы видим, что за восемь лет войны никаких сдвигов к миру не произошло. Они будут использовать Минск до последнего, сколько смогут", — сказал он.

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Нардеп не исключил реализации силового сценария.

"Мы можем посмотреть, как они решали кризис между Арменией и Азербайджаном. Там тоже было нечто по примеру минского формата. И 30 лет, пока снова не началась война и решилось тем, что Азербайджан отвоевал часть своих территорий, этот формат не сыграл никакой роли. Я не предлагаю именно силовой сценарий, но он возможен — в дальнейшем, через несколько лет... и мы должны набраться возможностей. Нужно искать другие пути. А те пути, что были предложены Российской Федерацией, везде, где они принимают участие, до мира никогда не доходит, пока заинтересованные люди не берут дело в свои руки. Конфликт нужно замораживать и искать дипломатические пути, и в то же время достраивать экономику и армию", — сказал он.

Ранее представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по вопросам Донбасса Сергей Гармаш рассказал, каким образом США смогут влиять на ход переговоров с Россией по Донбассу.

"Прямой канал в принципе выгоден сегодня и России, которая заинтересована в прямом диалоге по всем форматам с США, и Соединенным Штатам, которые хотят влиять на этот процесс. Я думаю, и Украине это выгодно, потому что поддержка США достаточно весома", — сказал он.