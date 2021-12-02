18:46, Сегодня

Военные учения России на границе: экс-разведчик предупредил об угрозе Украина должна укрепить военные подразделения рядом с регионами, где будут проходить учения РФ и Беларуси, сказал эксперт

Совместные учения России и Беларуси, которые должны состояться рядом с украинскими границами, могут нести угрозу для нашей страны. О том, что украинская власть должна сделать в ответ на эти учения, рассказал в ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" полковник, экс-начальник разведки Минобороны Петр Недзельский.

"Безусловно, реагировать нужно. История человечества, история вооруженных противостояний человечества показывает, что значительное количество вооруженных конфликтов начиналось с таких "мирных" учений. Потом все эти учения перерастали в откровенное противостояние. Под эгидой, что якобы проводятся учения, на определенном направлении, в определенном регионе концентрировалось большое количество личного состава, бронетехники, наступательных средств, а потом все эти учения перерастали в откровенную агрессию против конкретной соседней страны", — сказал военный эксперт.

Читайте также: Будут гибнуть россияне, это удар по Путину – экс-разведчик о возможной войне с РФ

Он сообщил, что повышенная боеготовность со стороны Украины в этот период является оправданной и целесообразной.

"Нас не обмануть, нас уже столько раз обманывали, и Россия, и наши так называемые "добрые" соседи, что подобные вещи у нас, у украинцев, вызывают беспокойство, это объективный фактор", — сказал Недзельский.

Бывший начальник разведки также отметил, что Украина со своей стороны должна усилить военные расположения в регионах, рядом с которыми будут проводиться российско-белорусские учения.

"Мы должны реагировать, мы должны тоже туда направить соответствующий контингент войск, чтобы на случай если эти так называемые учения перерастут в откровенную агрессию, дать отпор этой агрессии…Это так понятно, что каких-то других трактовок и быть не может", — сказал он, подчеркнув, что Россия, и Беларусь сегодня не скрывают своего негативного отношения к Украине и к нынешней украинской власти.

Отметим, что российская пресса опубликовала интервью самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, в котором он заявил, что возле украинских границ этой зимой пройдут российско-белорусские военные учения. Он сообщил, что об этом уже есть договоренность с президентом РФ Владимиром Путиным. Также Лукашенко отметил, что учения будут проходить в два этапа.

Напомним, 31 октября The Washington Post опубликовал информацию о том, что Россия накапливает войска у границ Украины после завершения учений "Запад-2021". Сообщалось, что якобы после маневров 41-я общевойсковая армия не вернулась на место дислокации в Новосибирск, а объединилась с другими военными подразделениями на границе с Украиной.

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что Россия сосредоточила более 92-х тысяч военнослужащих у границ Украины и готовится к нападению в конце января или начале февраля 2022 года.

По его словам, такая атака, вероятно, будет включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, за которыми последуют воздушно-десантные атаки на Востоке страны, десантные атаки в Одессе и Мариуполе Донецкой области, и меньшее вторжение через соседнюю Беларусь.

Ранее эксперт-международник Руслан Осипенко в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что президент России Владимир Путин "готовится к последнему броску на Украину".