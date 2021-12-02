18:09, Сегодня

Экс-министр и эксперт устроили перепалку в эфире из-за госбюджета-2022 Андрей Рева и Георгий Биркадзе устроили перепалку в эфире

Из-за принятия Верховной Радой нового государственного бюджета Украины на 2022 год возник спор в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24". В частности, поспорили экс-глава Минсоцполитики Андрей Рева и политолог Георгий Биркадзе.

Андрей Рева: Такого преступного бюджета, как на 2022 год, у нас не было 20 лет. И сейчас, когда 66 тыс. медиков уехали, они направляют деньги на дороги.

Георгий Биркадзе: Давайте говорить о том, что были деньги взяты с медицинского фонда и отправлены на дорожный фонд - я с вами согласен. А вы расскажите - вы только что сказали - умирали люди. А не ваша ли заслуга вашей власти, когда у нас кислорода было 0? И никто не занимался тем - при вас, - чтобы...

Андрей Рева: Скажите пожалуйста, при нас была эпидемия?

Георгий Биркадзе: Послушайте... А какая разница?

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Андрей Рева: У нас была потребность в кислороде? У вас было 6 месяцев для того...

Георгий Биркадзе: Нет-нет-нет, вы сейчас говорите... Послушайте меня...

Андрей Рева: ...чтобы каждую больницу обеспечить кислородом. Но деньги ваши "мастера спорта" по борьбе с коронавирусом...

Георгий Биркадзе: Не мои. Не мои.

Андрей Рева: Ваши!

Георгий Биркадзе: Я не имею отношения...

Андрей Рева: Вы работали в Броварской администрации 2 месяца?

Георгий Биркадзе: И что?

Андрей Рева: Вас оттуда выгнали! При новой "зеленой" власти. А теперь рассказываете глупости.

Георгий Биркадзе: Вы сейчас... Он сейчас врет...

Андрей Рева: Вы отвечаете за эту "зеленую" власть. Вы в ней работали.

Георгий Биркадзе: Во-первых, он врет...

Андрей Рева: Вы работали в Броварской администрации?

Георгий Биркадзе: Послушайте, я вам сейчас расскажу...

Андрей Рева: Вы работали или нет?

Георгий Биркадзе: Во-первых, я там работал 6 месяцев и 4 дня. И я попал под реформу децентрализации...

Андрей Рева: И выгнали его.

Георгий Биркадзе: ...и я был уволен с 25-и руководителями регионов.

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Андрей Рева: Да, только самых хороших оставили, а самых глупых выгнали.

Георгий Биркадзе: Вы на меня стрелки не переводите! Вы расскажите, как вы крали деньги из медицины!

Андрей Рева: Это вы воровали деньги из медицины!

Георгий Биркадзе: И не построили ни одной больницы. Поэтому рассказывать тут не нужно.

Андрей Рева: И вместо того, чтобы обеспечивать больницы....

Георгий Биркадзе: Вы были министром, который ничего не сделал...

Андрей Рева: Вы - воры и негодяи.

Георгий Биркадзе: ...а предлагал людям зашивать себе рот и есть поменьше. Не нужно рассказывать байки.

Андрей Рева: Зашивайте. Это вам полезно будет.

Напомним, 2 декабря Верховная Рада приняла бюджет на 2022 год. Поддержали его 264 нардепа во втором чтении и 268 – в целом. Свои голоса отдали преимущественно "Слуги народа", "За майбутнє" и "Довіра".

В бюджет дополнительно заложили 25 млрд грн на инфраструктуру. Доходы госбюджета составят 1,322 трлн грн, расходы - 1,498 трлн грн. По сравнению с первым чтением, доходы и расходы выросли на 55 млрд гривен. Дефицит госбюджета составит 189 млрд грн (3,5% от ВВП).

Также в бюджете-2022 заложен среднегодовой курс 28,6 грн/доллар и 28,7 грн/доллар на конец года.