12:56, Сегодня

Каждый украинец заплатит: Рудик о "госперевороте" "Президент не отвечает за свои слова и говорит ерунду, или у нас действительно происходит госпереворот"?

После объявления о подготовке государственного переворота, Украина стала непривлекательной для европейских инвестиций. Об этом сказала в эфире "ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24" народный депутат Кира Рудик.

По ее словам, из-за скандального заявления президента Владимира Зеленского пострадала репутация Украины, над которой каждый день работали миллионы украинцев.

"Люди, которые вложили огромное количество сил, денег, чтобы в Украину приходили европейские инвестиции. А сейчас они останавливаются, потому что люди не могут понять: президент не отвечает за свои слова и говорит ерунду или у нас действительно происходит госпереворот? И объяснять это уважаемым людям, которые поверили в Украину – недопустимо, это сложная задача, которую президент переложил на плечи каждого из нас. Для чего он это сделал? Чтобы решить свои внутренние политические задачи, за счет каждого украинца. Госпереворот не произошел, значит - это ложь, за которую заплатит потом со своих налогов каждый украинец", - говорит она.

Читайте также: Послал всех – Спивак разнес обращение Зеленского к народу

Также депутат прокомментировала выступление Зеленского в Верховной Раде, состоявшееся в среду, 1 декабря:

"Когда мы слушали выступление Зеленского, у меня сложилось четкое впечатление, что мы живем в разных странах. Потому что, по его словам, мы никогда так хорошо не жили, как он рассказывал. И всякий раз, когда он говорил какую-то ложь, "слуги народа" аплодировали. Это выглядело сюрреалистично. Ну, например, президент говорит, что у нас 24% вакцинированных людей, и все такие: "Ура"! Но ведь это не победа - это самый низкий уровень вакцинации в Европе. На самом деле, все то, что он выдает за победы, является поражением".

Рудик уверена, что слова и действия Владимира Зеленского не совпадают с возможностями власти.

"Выглядит так, что он сначала что-то говорит, а потом вся власть в авральном режиме пытается решить, как это сделать. К примеру, он заявил о тысяче гривен, а потом власть очень долго разбирается, можно ли это вообще сделать", - сказала депутат.

Читайте также: "Большая пиар-акция": Тимошенко объяснила, что не так с тысячей от Зеленского

Напомним, президент Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября заявил, что получил информацию о возможной подготовке государственного переворота в Украине. По его словам, Россия якобы "вовлекает" в подготовку переворота бизнесмена Рината Ахметова.

"Мы получили информацию, что первого числа в нашем государстве будет государственный переворот. 1-2 декабря… Это не только агентурная информация, но и звуковая, где представители Украины, скажем так, с представителями России, скажем так, обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине, что будет привлечен миллиард долларов и т.д. Я считаю, что это подстава, оскорбление для Ахметова, его вовлекают в войну против государства Украина", - заявил Зеленский.

Бизнесмен Ринат Ахметов опроверг обвинения президента.

"Информация, обнародованная Владимиром Зеленским о том, что меня якобы втягивают в какой-то государственный переворот, - сплошная ложь. Меня возмущает распространение этой лжи, независимо от того, какими мотивами руководствуется президент. Моя позиция была и будет однозначна - независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают", - подчеркнул Ахметов.