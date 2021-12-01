23:51, Вчера

Зеленский наследует Путина – Илларионов сказал, в чем Идет активное заимствование самых отвратительных практик, подчеркнул российский экономист

Президент Украины Владимир Зеленский взял на вооружение авторитарные методы президента России Владимира Путина.

Об этом в эфире программы "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24" заявил российский экономист, экс-советник Путина Андрей Илларионов.

"Я поделюсь своими размышлениями, которые становятся в последнее время все более и более грустными. Когда я начал приезжать в Украину во время Майдана 2013-14 годов, многие из моих коллег из России и Беларуси рассматривали Украину как образец для наших двух стран - образец свободы, гораздо более свободного общества во всех отношениях, прежде всего - в области свободы слова. Сейчас я вижу, что идет активное заимствование самых отвратительных практик, которые используют диктаторские режимы в России и в Беларуси. Нападки на свободу слова - Юрия Бутусова, Янину Соколову, нападки на Савика Шустера, на Дмитрия Гордона и так далее. Заимствование и плагиат идет по всем направлениям", - заявил экс-советник Путина.

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Илларионов напомнил о заявлении Зеленского относительно подготовки в Украине государственного переворота.

"Я все-таки ожидал сегодняшнего дня с некоторым нетерпением, думал - когда расскажут про государственный переворот, кто участники, кто арестован, кто задержан, где запасы тротила, листовок, пулеметы - что угодно. Про это ничего не сказано было в обращении. Сегодня, направляясь в студию, я увидел, что Киев забит ОМОНом и автозаками. Это все то, что мы видели в Москве в предыдущие годы. Было сказано по поводу электронного голосования - это то, что Путин сделал на предшествующих выборах. Расширение круга потенциальных участников электронного голосования в Украине - это то, что Путин сделал с жителями Донбасса. Мы видим постоянный плагиат, постоянное заимствование самых отвратительных практик, которые были поначалу опробованы Путиным и Лукашенко, и теперь это происходит здесь в Украине. Честно скажу - меня это очень сильно беспокоит, беспокоит направление, по которому развивается политическая ситуация в стране", - отметил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября заявил, что получил информацию о возможной подготовке государственного переворота в Украине. По его словам, Россия якобы "вовлекает" в подготовку переворота бизнесмена Рината Ахметова.

"Мы получили информацию, что первого числа в нашем государстве будет государственный переворот. 1-2 декабря… Это не только агентурная информация, но и звуковая, где представители Украины, скажем так, с представителями России, скажем так, обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине, что будет привлечен миллиард долларов и т.д. Я считаю, что это подстава, оскорбление для Ахметова, его вовлекают в войну против государства Украина", - заявил Зеленский.

Бизнесмен Ринат Ахметов опроверг обвинения президента.

"Информация, обнародованная Владимиром Зеленским о том, что меня якобы втягивают в какой-то государственный переворот, - сплошная ложь. Меня возмущает распространение этой лжи, независимо от того, какими мотивами руководствуется президент. Моя позиция была и будет однозначна - независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают", - подчеркнул Ахметов.

Российский экономист Андрей Илларионов заявил, что Зеленский должен подкрепить заявление по поводу готовящегося переворота решительными действиями, иначе его заподозрят в обмане.