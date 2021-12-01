Разумков разнес "слуг" за отказ ходить на эфиры

"Я всегда занимал позицию, что если тебе есть что сказать, ты должен идти на любой эфир"

Разумков разнес "слуг" за отказ ходить на эфиры

Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не поддерживает решение части депутатов от фракции "Слуга народа" бойкотировать эфиры телеканалов "Украина" и "Украина 24".

Об этом он заявил в эфире "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24". 

"Я всегда занимал позицию, что если тебе есть что сказать, ты должен идти на любой эфир и убеждать в своей правоте, идеях, идеалах. Если ты выбираешь позицию страуса и прячешься – это твое право, но потом не обижайся, что поддержка среди общества будет снижаться.

Но если тебе стыдно перед избирателями, ты не можешь пойти на эфир и рассказать, что ты сделал – не дави на свободу слова". – сказал он.

Разумков отметил, что почти за 2 года своего председательства в ВР он ни разу не пытался повлиять на редакционную политику государственного телеканала "Рада", освещающего работу парламента. 

"Сегодня произошла, на мой взгляд, позорная вещь - показывали только президента, президиум, ложу правительства, приглашенных и только первые ряды украинского парламента (инцидент произошел 1 декабря во время обращения президента Владимира Зеленского к народным депутатам, ред).

Украинский парламент представляет интересы всего украинского парламента. Канал работает много лет и доступ к нему имели все народные депутаты. И когда мы видим сегодня, в годовщину референдума, нового старта нашей независимости, такие позорные вещи - это наталкивает к мыслям, что Украина движется не по тому пути, который выбирали люди и на который они надеются".

Напомним, 24 ноября часть депутатов партии партия "Слуга народа" решила больше не ходить на эфиры телеканалов "Украина 24" и "Украина". В пресс-службе политсилы заявили, что намерены "игнорировать медиа, которые владелец намеренно превращает в свой корпоративный громкоговоритель для шантажа государства и общества".

В ответ член Наблюдательного совета Медиа Группы Украина Дмитрий Белянский заявил, что "совместное публичное заявление части депутатов фракции "Слуга народа" в отношении каналов "Украина" и "Украина 24" является формой ответа на журналистские вопросы о "Вагнергейте", прозвучавшие в программе "Свобода слова с Савиком Шустером" 19 ноября".

"МГУ работает в строгом соответствии с интересами общества, строго соблюдая стандарты журналистики и принципы свободы слова. Мы не можем замалчивать ни результаты международного расследования Bellingcat в отношении спецоперации по "вагнеровцам", ни тему офшоров президента Украины, ни другие резонансные расследования. Власть вправе комментировать или отказываться от комментариев, но информация, представляющая общественный интерес, всегда будет опубликована", - подчеркнул Белянский.

Экс-советник  главы МВД Зорян Шкиряк в эфире телеканала "Украина 24" отметил, что народные депутаты от "Слуги народа" отказываются ходить на эфиры телеканалов "Украина" и "Украина 24" из-за невозможности аргументированно доказать четкость своей позиции.

"Причина очевидна - тараканы боятся света. Это истерика, которая происходит в последнее время. Отсутствие аргументов, совершенно бессмысленные попытки оправдывать свои невероятные зашквары, как говорят в народе. Безусловно, это невозможность аргументированно доказать четкость своей позиции", - сказал Шкиряк.

Источник Украина 24 Теги Дмитрий Разумков Слуга народа свобода слова