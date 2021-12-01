23:42, Вчера

Разумков разнес "слуг" за отказ ходить на эфиры "Я всегда занимал позицию, что если тебе есть что сказать, ты должен идти на любой эфир"

Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не поддерживает решение части депутатов от фракции "Слуга народа" бойкотировать эфиры телеканалов "Украина" и "Украина 24".

Об этом он заявил в эфире "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24".

"Я всегда занимал позицию, что если тебе есть что сказать, ты должен идти на любой эфир и убеждать в своей правоте, идеях, идеалах. Если ты выбираешь позицию страуса и прячешься – это твое право, но потом не обижайся, что поддержка среди общества будет снижаться. Но если тебе стыдно перед избирателями, ты не можешь пойти на эфир и рассказать, что ты сделал – не дави на свободу слова". – сказал он.

Разумков отметил, что почти за 2 года своего председательства в ВР он ни разу не пытался повлиять на редакционную политику государственного телеканала "Рада", освещающего работу парламента.

"Сегодня произошла, на мой взгляд, позорная вещь - показывали только президента, президиум, ложу правительства, приглашенных и только первые ряды украинского парламента (инцидент произошел 1 декабря во время обращения президента Владимира Зеленского к народным депутатам, ред). Украинский парламент представляет интересы всего украинского парламента. Канал работает много лет и доступ к нему имели все народные депутаты. И когда мы видим сегодня, в годовщину референдума, нового старта нашей независимости, такие позорные вещи - это наталкивает к мыслям, что Украина движется не по тому пути, который выбирали люди и на который они надеются".

Напомним, 24 ноября часть депутатов партии партия "Слуга народа" решила больше не ходить на эфиры телеканалов "Украина 24" и "Украина". В пресс-службе политсилы заявили, что намерены "игнорировать медиа, которые владелец намеренно превращает в свой корпоративный громкоговоритель для шантажа государства и общества".

В ответ член Наблюдательного совета Медиа Группы Украина Дмитрий Белянский заявил, что "совместное публичное заявление части депутатов фракции "Слуга народа" в отношении каналов "Украина" и "Украина 24" является формой ответа на журналистские вопросы о "Вагнергейте", прозвучавшие в программе "Свобода слова с Савиком Шустером" 19 ноября".

"МГУ работает в строгом соответствии с интересами общества, строго соблюдая стандарты журналистики и принципы свободы слова. Мы не можем замалчивать ни результаты международного расследования Bellingcat в отношении спецоперации по "вагнеровцам", ни тему офшоров президента Украины, ни другие резонансные расследования. Власть вправе комментировать или отказываться от комментариев, но информация, представляющая общественный интерес, всегда будет опубликована", - подчеркнул Белянский.

Экс-советник главы МВД Зорян Шкиряк в эфире телеканала "Украина 24" отметил, что народные депутаты от "Слуги народа" отказываются ходить на эфиры телеканалов "Украина" и "Украина 24" из-за невозможности аргументированно доказать четкость своей позиции.

"Причина очевидна - тараканы боятся света. Это истерика, которая происходит в последнее время. Отсутствие аргументов, совершенно бессмысленные попытки оправдывать свои невероятные зашквары, как говорят в народе. Безусловно, это невозможность аргументированно доказать четкость своей позиции", - сказал Шкиряк.