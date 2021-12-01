23:07, Вчера

Бутусов рассказал о странных действиях власти после обвинений "Проблема – кто-то ведет агрессивную войну, а правоохранительные органы не реагируют"

Журналисту Юрию Бутусову так и не предоставили государственную охрану после слов внештатного советника главы Офиса президента Алексея Арестовича о том, что журналиста могут убить.

Об этом он заявил в эфире "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24".

"В государственной охране я не нуждаюсь. Мне этого даже никто не предлагал. Я госохране после такого поведения государства доверять не могу", - сказал он.

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Бутусов отметил, что после того, как ГБР начало уголовное производство по факту публикации им видео, его до сих пор не вызвали на допрос.

"После таких тяжких обвинений против меня на сайте ГБР, ни один работник ГБР со мной не связался. Хотя уже три дня прошло. Проблема – кто-то ведет агрессивную войну, а правоохранительные органы не реагируют", - заявил он.

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Журналист отмечает, что не против сходить на допрос и даже сообщить правоохранителям:

"Моя цель – прийти в ГБР и сообщить, что за 8 лет войны у них нет никакого дела, где за ведение агрессивной войны был бы привлечен Владимир Путин. Вместо этого они открыли дело против меня".

Напомним, 26 ноября Юрий Бутусов поскандалил с президентом Украины Владимиром Зеленским во время большого пресс-марафона.

Гарант назвал Бутусова человеком, который работал на олигарха Игоря Коломойского, а также обвинил его в смертях украинских военных из-за публикации о применении беспилотника на Донбассе.

На следующий день ГБР начало уголовное производство по факту публикации журналистом Юрием Бутусовым видео с выстрелами из гаубицы. Предметом расследования является установление обстоятельств, кто и при каких условиях допустил гражданское лицо к оружию.

В свою очередь внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Бутусова могут убить, поэтому он будет просить предоставить журналисту государственную охрану.

В ответ Бутусов в эфире телеканала "Украина 24" назвал слова Алексея Арестовича открытой угрозой для своей жизни и пообещал обратиться в правоохранительные органы.