22:50, Вчера

Не только Зеленский: Бутусов будет подавать второй иск Журналист возмущен уголовным производством ГБР

Журналист Юрий Бутусов будет подавать иск в суд против Государственного бюро расследований, возбудившего дело по статье "развязывание и ведение агрессивной войны" после публикации им видео, на котором журналист стреляет из гаубицы.

Об этом он заявил в эфире программы "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24".

"Я сейчас не принимал участие в акции протеста против Зеленского. Я вышел на Майдан для того, чтобы рассказать о давлении на свободу слова, на меня как журналиста и нарушении моих гражданских прав. Поэтому я сообщил, что буду подавать иск в суд на президента Зеленского за его ложь и буду подавать иск против Государственного бюро расследований за незаконное возбуждение уголовного дела против меня по статье 437 – развязывание и ведение агрессивной войны", – заявил журналист.

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Бутусов отметил, что использует "все средства защиты и все площадки".

"Это тяжкая статья, это новая статья, она применяется с 2015 года только против российских военных преступников, против террористов. По этой статье очень легко выдают санкцию суда на прослушивание, на слежку… После таких тяжких обвинений, которые высказал президент на пресс-конференции, я должен использовать все площадки для того, чтобы продемонстрировать, что это абсолютно незаконные действия президента против журналиста. Я собираюсь это доказать в суде и привлечь Зеленского к ответственности и опровержению информации в том же месте, где он меня оболгал", - пояснил он.

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Напомним, 26 ноября на пресс-конференции президента Владимира Зеленского у него произошла перепалка с журналистом Юрием Бутусовым.

Зеленский назвал Бутусова человеком, который работал на олигарха Игоря Коломойского, а также обвинил его в смертях украинских военных из-за публикации о применении беспилотника на Донбассе.

На следующий день ГБР начало уголовное производство по факту публикации журналистом Юрием Бутусовым видео с выстрелами из гаубицы. Предметом расследования является установление обстоятельств, кто и при каких условиях допустил гражданское лицо к оружию.

В свою очередь внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Бутусова могут убить, поэтому он будет просить предоставить журналисту государственную охрану.

В ответ Бутусов в эфире телеканала "Украина 24" назвал слова Алексея Арестовича открытой угрозой для своей жизни и пообещал обратиться в правоохранительные органы.