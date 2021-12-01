21:27, Вчера

Зеленский будет отвечать в суде – заявление Бутусова Журналист обвинил власть в давлении на медиа

Журналист Юрий Бутусов будет подавать в суд на президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом он заявил в эфире программы "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24".

"Президент распространил обо мне лживую информацию на пресс-конференции, пригласил журналиста на пресс-конференцию для того, чтобы его дискредитировать. Сделал это, чтобы дискредитировать те расследования, которые я провожу. Поэтому, конечно, ему придется отвечать в суде и за эту ложь, я уверен, там совершенно очевидный состав, ему придется извиняться", - сказал журналист.

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Бутусов уточнил, что сейчас готовит иск в суд.

"Это в ближайшее время произойдет. Там абсолютно 100% доказательное дело. Это будет такой прецедент - я собираюсь привлечь президента к ответственности, чтобы он ответил перед журналистом по нашему законодательству на том же месте в прямом эфире, в той же обстановке, за ту лживую информацию, которую он распространил. Это по поводу того, что якобы я первый огласил информацию и распространил видео об ударе "Байрактара" 26 октября. По словам президента, то, что я это распространил, привело к гибели украинских воинов. Это абсолютно лживая информация. Ему придется отвечать в суде, шансов выиграть у него никаких", - подчеркнул он.

Журналист заявил, что хочет "этот процесс против президента довести до логического результата".

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Также он отметил, что Офис президента "старается всеми силами продолжить кампанию давления на медиа, давления на журналистов".

"Сейчас они распространяют такой тезис, что я уже не журналист. После пресс-конференции против меня было возбуждено дело. Я единственный фигурант дела, которое возбудило Государственное бюро расследований по статье 437. Эта статья называется так - подготовка, организация и ведение агрессивной войны. По мнению ГБР я начал и веду агрессивную войну. Это официальная формулировка. Это тоже статья, по которой я собираюсь к ответственности привлечь руководство ГБР – это абсолютно незаконное давление на журналистов, на медиа – это абсолютно незаконные действия, нарушение многих статей Уголовного и Уголовно-процессуального кодекса Украины. Конечно, за такие заведомо ложные обвинения тем людям из ГБР, которые это делают, а это ручной исполняющий обязанности Сухачев, придется отвечать", - сказал Бутусов.

Напомним, 26 ноября на пресс-конференции президента Владимира Зеленского у него произошла перепалка с журналистом Юрием Бутусовым.

Зеленский назвал Бутусова человеком, который работал на олигарха Игоря Коломойского, а также обвинил его в смертях украинских военных из-за публикации о применении беспилотника на Донбассе.

На следующий день ГБР начало уголовное производство по факту публикации журналистом Юрием Бутусовым видео с выстрелами из гаубицы. Предметом расследования является установление обстоятельств, кто и при каких условиях допустил гражданское лицо к оружию.

В свою очередь внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Бутусова могут убить, поэтому он будет просить предоставить журналисту государственную охрану.

Юрий Бутусов в эфире телеканала "Украина 24" назвал слова Алексея Арестовича открытой угрозой для своей жизни и пообещал обратиться в правоохранительные органы.