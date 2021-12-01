21:20, Вчера

Послал всех – Спивак разнес обращение Зеленского к народу Политолог напомнил о прошлых обещаниях президента

Президент Украины Владимир Зеленский в своем послании к Верховной Раде 1 декабря "послал" всех украинцев.

Об этом заявил в эфире программы "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24" телеведущий и политолог Дмитрий Спивак.

"Пятничный пятичасовый марафон и сегодняшнее послание к народу можно подытожить одним словом - послал всех, причем сказал, чтобы мы не возвращались… Если все описать детально, что он говорил в пятницу и сегодня, складывается абсолютно устойчивое впечатление, что президент и народ Украины живут в разных параллельных мирах, никогда и нигде не пересекаясь. Я не знаю, о какой стране он говорил", - заявил политолог.

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Спивак предложил "пробежаться по ключевым обещаниям" Зеленского, озвученным на прошлых пресс-конференциях.

"Про контрабанду что-то говорил сегодня? Нет. А про вину государства в энергетическом кризисе говорил? Нет. Про вину государства в неподготовке к зиме говорил? Нет. А про тотальную коррупцию в государственном секторе?.. А про ответственность власти, собственную ответственность? Нет", - перечислил он.

Также политолог подчеркнул, что "сегодня президент сам себе аплодировал".

"Любой врач, психолог вам объяснит, что это такое. Человек сам аплодирует своим словам, не дожидаясь от нас с вами "одобрямса". Ему это необходимо. Это отвратительная история, насколько он стал далек от народа. В 2019 году люди избирали другого президента. Сегодня он стал на другие рельсы, это точно не то, о чем мечтали люди", - заявил Спивак.

По его мнению, "правильное решение было бы - досрочные выборы парламента и досрочные выборы президента".

"Я уже не говорю про медицинскую реформу, про зарплаты в 4000 долларов... Я вам цитирую прошлые обращения президента - мы снизим тарифы в 2 раза, мы поднимем субсидии в 4 раза, мы построим 15 аэропортов, мы запустим спутник", - добавил политолог.

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Напомним, 1 декабря Зеленский выступил в Верховной раде с ежегодным посланием. В своей речи он говорил о борьбе с коронавирусом, экономической ситуации в Украине, реформах и "Большом строительстве".

Политтехнолог Андрей Золотарев в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Владимир Зеленский в Верховной Раде сумел показать себя намного убедительней, чем на пресс-марафоне неделей ранее, поскольку его оппоненты были лишены возможности задавать президенту неудобные вопросы.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Нина Южанина заявила, что украинцы не дождались от президента ответа на три блока ключевых вопросов.