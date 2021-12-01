20:41, Вчера

Скандал с "Вагнергейтом": нардеп обратил внимание на серьезные моменты "На сегодняшний день можем делать только предположения"

В скандале с "вагнеровцами" логика экс-руководителя Главного управления разведки Василия Бурбы и других разведчиков, причастных к этому делу, была неизменной. Об этом сказал в эфире программы "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24" народный депутат из фракции "Голос" Сергей Рахманин.

По его словам, у другой стороны эта логика постоянно менялась.

"По Бурбе. Я сейчас не являюсь ему ни адвокатом, ни судьей, ни прокурором. Я обращаю внимание, что когда его обвиняют в том, что почему-то он не начал говорить раньше, то он говорил на том уровне, в тех кабинетах, в которых имел право. Я подчеркиваю, что он начал говорить фактически после того, как написал рапорт на увольнение министру обороны, которому он формально непосредственно подчиняется. После того как этот рапорт был удовлетворен, он получил возможность, потому что иначе он этого делать не мог - даже не будучи в должности. Бурба и разведчики, которые говорили еще раньше и фамилии которых по неизвестным мне причинам члены ВСК обнародовали, чем нарушили закон о государственной тайне, и которым мы требовали предоставить охрану, но они до сих пор ее не получили... Но логика и этих разведчиков, и Бурбы как раз не изменилась никоим образом. Фактически в том русле, в котором они представляли факты, они этой логики и придерживались – в отличие от противоположной стороны, в которой эта логика постоянно менялась", – сказал нардеп.

Читайте также: Подтверждение лжи президента и главы Офиса — Соколова о документах по "вагнергейту"

Также он отметил, что из заявлений президента Украины Владимира Зеленского, главы Офиса президента Андрея Ермака, промежуточного отчета ВСК, расследовавшей это дело, говорилось о том, что эта операция была отсрочена (а в дальнейшем - отменена) из-за возможной угрозы срыва из-за того, что якобы ФСБ или КГБ Беларуси что-нибудь узнали.

"Бурба никогда этого не утверждал и участвовавшие разведчики тоже этого не утверждали. Если противоположная сторона настаивает, что был срыв, то кто тогда дал команду отсрочивать или отменять эту операцию? Ну точно не Бурба. Даже в промежуточном отчете ВСК отмечается, что специальные операции обычно по установившейся практике санкционируются первым лицом государства, верховным главнокомандующим. Из этого следует, что никто другой, кроме президента – либо напрямую, либо косвенно, – такой команды предоставить не мог", - подчеркнул депутат.

Также, по его словам, в промежуточном отчете нет ответа на то, кто мог это сделать:

"Почему? Потому что там нет даже ссылки на то, задавали или не задавали подобный вопрос главе государства или руководителю его Офиса... А для чего тогда создавалась ВСК? На сегодняшний день можем делать только предположения".

Читайте также: "Была сознательная утечка — нардеп о "вагнергейте"

Ранее внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что успешному завершению спецоперации помешали белорусские спецслужбы.

"Операция, возможно, не доведена до конца согласно намеченному плану, потому что вмешалась белорусская контрразведка, стоявшая на ушах в связи с ожиданием президентских выборов. И 33 человека, которые находились в 5 км от президентской резиденции, заметили и арестовали. Кстати, вопрос, почему организаторы операции не учли, что в Беларуси в связи с выборами усилен контрразведывательный режим. Но если бы этого не случилось, она вполне могла быть доведена до конца", — сказал он.

Напомним, 29 июля 2020 года в Беларуси задержали 33 иностранных граждан, которые состояли в частной военной компании "Вагнер". Украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков "Вагнера", для чего выманили их в Беларусь. Однако по данным СМИ, операция сорвалась после того, как силовики доложили об операции Офису президента. Операция была перенесена после встречи разведчиков с политическим руководством, "вагнеровцев" арестовали в Беларуси. Украина просила об их выдаче, поскольку боевики могли быть причастны к боевым действиям на Донбассе. Однако белорусская власть выдала "вагнеровцев" России.