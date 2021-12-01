20:04, Сегодня

Нужны ли прямые переговоры с Россией: нардеп о кризисе власти Зеленский опасается российских войск на границе, отметил Сергей Рахманин

Президент Владимир Зеленский переживает "кризис идей" по урегулированию конфликта на Донбассе, поэтому заявляет о возможности прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" заявил народный депутат из фракции "Голос" Сергей Рахманин, комментируя послание президента Верховной Раде.

На вопрос, зачем Зеленский затронул тему прямых переговоров с РФ, нардеп ответил:

"Я думаю, что подлинный ответ знает только господин Зеленский, но у меня есть предположения по этому поводу. Итак, что произошло за это время - прежде всего, произошла достаточно угрожающая ситуация на украинско-российской границе. Вдоль границ Украины и России постоянно происходит накопление сил и средств. Ситуация тревожная, мы все помним, что официальные лица украинской власти сначала вообще отрицали наличие такой угрозы, затем они начали действовать и говорить в унисон с нашими западными партнерами, прежде всего Соединенными Штатами и Великобританией, что действительно такая угроза существует. Есть риск достаточно высокой концентрации сил и средств в конце декабря-начале января, есть серьезная угроза широкомасштабной войны, и после этого думаю, что изменилось настроение и у господина Зеленского".

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По мнению Рахманина, президент "немного опасается этой ситуации, и потому он делает все, что считает нужным, чтобы снять это напряжение путем определенных переговоров".

Нардеп также предположил, что к подобным действиям Зеленского может склонять и часть западных партнеров.

"С одной стороны, они очень единодушны, они постоянно демонстрируют поддержку, они неоднократно отмечают, что Россия заплатит высокую цену. Но все прекрасно понимают, что война в центре Европы никому не нужна, что ни Соединенные Штаты, ни НАТО, ни какая-либо другая страна или институт воевать за Украину не будет. Поэтому на фоне, точнее под аккомпанемент подобных заявлений вполне возможно, что неофициально, за кулисами они склоняют украинские власти к определенным компромиссам, и возможно заявление Зеленского - это следствие этих компромиссов", - отметил он.

Депутат также добавил, что во власти сейчас "происходит определенный кризис любых идей, в частности, идей по урегулированию конфликта, войны, противостояния Украины и России".

"Я думаю, что то, что он вернулся к риторике о прямых переговорах – это демонстрация этого кризиса", - подчеркнул Рахманин.

По его словам, "прямые переговоры – это путь в никуда".

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Напомним, президент Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде 1 декабря, заявил, что готов к прямым переговорам с руководством Российской Федерации для установления мира и возвращения временно оккупированных украинских территорий.

"Мы должны сказать правду, что не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией. И сегодня это признали уже все внешние партнеры. А некоторые внутренние этого не признают. Мы должны говорить, зная, что у нас сильная, мощная армия. И не бояться сейчас говорить друг другу правду, если хотим вернуть Донбасс. А если хотим просто об этом говорить, то давайте ничего не делать", – заявил президент.

Экс-секретарь СНБО Александр Данилюк в эфире телеканала "Украина 24" выразил уверенность, что Владимир Путин не согласится на переговоры с Владимиром Зеленским.

"То, что Зеленский хочет напрямую говорить с Путиным... Раньше мы все этого боялись, потому что он не был готов. В принципе он и сейчас не готов, но сейчас почему он так на этом настаивает? Потому что он понимает, что Путин уже понял, что Зеленский "уже все"... И он об этом сам сказал в своей статье и потом, мне кажется, Медведев там подтвердил, что на самом деле с Зеленским не о чем говорить, "Будем ждать нового президента". России некуда спешить. Там особых результатов не требуется, кроме капитуляции. Сможет ли Зеленский пойти на капитуляцию? Ну, я думаю, что нет. Ему это никто не простит...", - сказал Данилюк.