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Украина готовится подписать газовые контракты с Россией - эксклюзив от Буймистер Нардепка Людмила Буймистер считает, что так власти пытаются спасти отопительный сезон

Украинские власти готовятся подписать газовые контракты с РФ для прохождения отопительного сезона. Об этом заявила в эфире программы "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24" нардеп, внефракционная Людмила Буймистер.

"Корень проблемы состоит в следующем: мне сейчас из разных источников поступает информация о том, что уже есть команда по властной вертикали готовиться к прямым переговорам по поставкам газа из РФ для прохождения отопительного сезона. Я об этом говорила публично, за что меня исключили из фракции", - сказала она.

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Буймистер уверена, что условия газового контракта между Украиной и Россией будут однозначно политическими.

"Давайте не забывать, как Россия вела себя все годы, пока у нас был единый энергетический рынок. А это еще и перечеркивает все перспективы присоединения Украины к европейской энергетической сети", - сказала нардеп.

Политик считает, что кризис в энергетическом секторе спровоцирован действиями украинской власти:

"Ситуация со всеми энергоносителями настолько критична, что сегодня вывести государства с искусственно созданным кризисом в энергетическом секторе действительно поможет решить только Россия и Белоруссия".

Ранее глава исполкома Национального совета реформ Александр Ольшанский заявил, что президент России Владимир Путин воспользуется энергетическим кризисом, который касается не только Украины.

"Я хотел бы обратить внимание, как отреагировал Данилов (секретарь СНБО — ред.) на скопление войск (РФ на границе с Украиной — ред.), и как он отреагировал на сообщения о возможной энергетической агрессии. На сегодняшний день, по всей видимости, СНБО считает это более вероятным сценарием, и в принципе на это похоже. Открытая война — гораздо более дорогое удовольствие, чем просто перекрыть поставки угля", — сказал он.

Кроме того, сообщалось, что экс-министр энергетики Алексей Оржель заявил, что Украина абсолютно не готова к энергокризису, который провоцирует Россия.

"Мы очень плохо готовы. Раздаются заявления о том, что на нашей тепловой генерации будут задействованы газомазутные блоки — это очень дорого. Это выход тепловой генерации с огромными долгами", — сказал он.