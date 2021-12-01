18:32, Сегодня

Шанс на мир: экс-депутат Госдумы России объяснил, зачем Украине переговоры с РФ "Любая война заканчивается переговорами или взятием Рейхстага"

Украине нужно определиться с компромиссом для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сказал в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" экс-депутат российской Госдумы Илья Пономарев.

По его словам, если в Киеве хотят поскорее закончить войну на Донбассе, то путь прямых переговоров с РФ - для этого единственный.

"Любая война заканчивается переговорами или взятием Рейхстага. Я не думаю, что мы можем в Украине сейчас думать про взятие Кремля, но, если мы хотим закончить войну сейчас - путь прямых переговоров единственно возможен", - говорит он.

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При этом Пономарев считает, что президент РФ может согласиться на переговоры с Владимиром Зеленским, если ему озвучат конкретную повестку. И сделать это должна именно украинская сторона.

"Москва говорит, что, пожалуйста, мы можем поговорить, но только давайте решим о чем? Понятно, что в Киеве переговоры о любых формах капитуляции - неуместны. Но какие-то компромиссы необходимы, иначе точка не будет поставлена и война будет длиться бесконечно. И вот границы этого компромисса - это пространство для внутриукраинского диалога разных политических сил, где мы должны определиться, до какой точки мы можем идти, а до какой не можем", - отметил эксперт.

Напомним, 1 декабря Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде. Президент сказал, что остановить войну на Донбассе можно только в случае прямого диалога с Россией.

Он отметил, что не боится говорить с россиянам о войне на Донбассе и оккупации Крыма. Также он готов вести диалог с Владимиром Путиным напрямую.

"Мы должны сказать правду. Мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией. Сейчас это признали все - все внешние партнеры, а некоторые внутренние это не признают. Мы должны говорить, зная, что у нас сильная, мощная армия, и не бояться говорить друг другу правду",- заявил Зеленский.