18:25, Сегодня

Выступление в Раде: нардеп назвала три вопроса, на которые не ответил Зеленский "Политиканство и в самом деле более политическое выступление"

В ежегодном обращении президента Украины Владимира Зеленского к Верховной Раде общество должно было услышать ответы на самые важные вопросы. Об этом заявила в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" народный депутат от "Европейской солидарности" Нина Южанина.

По ее словам, украинцы ожидали 3 блока вопросов, на которые должен был дать ответ президент.

"Это относительно вероятной угрозы, которую мы сейчас имеем от России, и действий в этом случае нашей страны. Также о том, что происходит с государственной изменой в Офисе президента. Это то, что интересует и волнует общество, потому что мы не знаем, как будем дальше двигаться в плане доверия к президенту и его действиям. И то, что происходит с экономикой страны, - как мы будем реагировать на все эти вызовы, с которыми сталкивается наша страна, и какие задачи для исполнительной и законодательной ветвей власти видит президент в этом плане", - рассказала она.

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Также народный депутат посоветовала критически проанализировать все выступление президента:

"Зато политиканство и в самом деле более политическое выступление президента. Ну, не дал ответа на все эти 3 блока, поэтому как можно оценивать?.. За 2,5 года он (Зеленский, - прим ред.) не мог априори физически и технически выполнить ни одного того пункта, о котором хвастался. Я бы посоветовала и Офису президента, и "слугам народа" критически проанализировать все выступление и дать себе ответ: что на самом деле было сделано за 2,5 года. Если они хотят оставаться в политике, нужно сделать выводы и построить реальные планы на предстоящие еще 2,5 года, чтобы они что-то реально сделали для страны".

Напомним, экс-советник главы МВД Владимир Мартыненко заявил, что Украина приближается к досрочным парламентским выборам.

"Мы можем это видеть по голосованию. О 226 голосах в Верховной Раде речь не идет уже очень давно. Когда мы видим сегодня голосование, например, относительно промежуточных результатов ВСК имени Безуглой - это сегодня где-то в пределах 219 голосов в "Слуге народа". То есть мы говорим, что де-юре фракция есть, а де-факто – фракции не существует уже давно. Соответственно, монобольшинства не существует уже тоже давно", - сказал он.

Ранее внефракционный депутат Артем Дмитрук заявил, что в ближайшие несколько месяцев из фракции "Слуга народа" будут уходить депутаты.

"В ближайшее время, несколько месяцев, мы будем видеть плановые уходы депутатов из "Слуги народа", необязательно в группу Разумкова, а в другие группы и партии. Но они будут. Сегодня был еще один выход. Думаю, что на этой неделе еще может быть один выход из партии "Слуга народа", - сказал Дмитрук.