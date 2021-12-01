17:06, Сегодня

Три причины, почему Россия не согласится на переговоры с Украиной "Путин вообще отказывает Украине в праве на существование"

У президента Российской Федерации Владимира Путина есть сразу три причины для того, чтобы отказаться от переговоров с Украиной по поводу прекращения боевых действий на Донбассе. Об этом сказал в эфире "Ток-шоу Сегодня" на телеканале "Украина 24" политолог Валерий Дымов.

"Россия не пойдет ни на какие переговоры, если они не будут удовлетворять РФ. Потому что Россия – агрессор, а мы должны признавать, что у нас война между Россией и Украиной. Путин вообще отказывает Украине в праве на существование", – говорит он.

Читайте также: Пытаются реализовать план Кремля: Геращенко об опасности капитуляции Украины

Политолог назвал три причины, по которым переговоры между Украиной и Россией невозможны:

"Россия всегда разорвет любой договор, который ее не удовлетворяет. Путин никогда не пойдет на переговоры, которые его не будут удовлетворять, и мы должны понимать, что у нас война, а наша нынешняя власть практически полностью удовлетворяет Путина".

Напомним, 1 декабря Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде. Президент сказал, что остановить войну на Донбассе можно только в случае прямого диалога с Россией.

Он отметил, что не боится говорить россиянам о войне на Донбассе и оккупации Крыма. Также он готов вести диалог с Владимиром Путиным напрямую.

"Мы должны сказать правду. Мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией. Сейчас это признали все - все внешние партнеры, а некоторые внутренние это не признают. Мы должны говорить, зная, что у нас сильная, мощная армия, и не бояться говорить друг другу правду",- заявил Зеленский.

Президент российского политического клуба Андрей Сидельников в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что в переговорах не заинтересована администрации российского президента Владимира Путина.

"Переговоры такие могут быть формально, а с юридической точки зрения, практического какого-то применения - они невозможны, на мой взгляд. Просто потому, что Россия кинет, ведь разные задачи стоят. Президенту Украины необходимо вернуть мир на территорию Украины и вернуть аннексированный Крым, а никакие переговоры по этому вопросу с нынешней администрацией России невозможны. Они будут либо затягивать, либо избегать, либо просто врать, как они это делают в последние годы", - сказал он.