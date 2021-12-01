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Как у "95 квартала": эксперт назвал особенность выступления Зеленского в Раде Президент привык, что аудитория ему аплодирует, пояснил Андрей Золотарев

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая с посланием к депутатам Верховной Рады, сумел показать себя намного убедительней, чем на пресс-марафоне неделей ранее. Оппонентам Зеленского на этот раз не дали возможности испортить его выступление.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказал политтехнолог Андрей Золотарев.

"Мы сегодня видели в послании президента - он ориентировал свое выступление не на Верховную Раду, а на более широкую аудиторию, это было очень хорошо заметно. И он стремился продемонстрировать, что он контролирует монобольшинство. В принципе, у него это получилось, судя по тому, что 83 раза за 43 минуты выступление прерывали аплодисментами. Но это тоже политическая технология, когда оппонентам не давали возможности испортить выступление президента. Да и в целом, надо отметить, что как у "95 квартала" разминка всегда была слабее конкурса капитанов, я имею в виду аналогию с телемарафоном, так и в этот раз получилось сильнее, убедительнее. Надо отдать должное спичрайтерам президента", - сказал эксперт.

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По словам Золотарева, это связано с тем, что главе государства не ставили вопросы:

"Все-таки Владимир Александрович привык к тому, что аудитория ему аплодирует. Он привык к позитиву. А к жесткому политическому диалогу, как мы увидели в пятницу, он был не готов - психологически не был готов к такому диалогу, когда его будут загонять в угол".

Политтехнолог также спрогнозировал, что "дальше будет нарастать конфликтность политической ситуации в стране".

Напомним, 26 ноября Владимир Зеленский провел пресс-марафон, на который пригласили представителей 30 СМИ, отобранных Офисом президента. Во время этого марафона президент заявил, что получил информацию о возможной подготовке государственного переворота в Украине, и что в этот вопрос якобы может включиться бизнесмен Ринат Ахметов.

В свою очередь бизнесмен Ринат Ахметов опроверг заявления президента Владимира Зеленского и назвал все обвинения "сплошной ложью".

1 декабря Зеленский выступил в Верховной раде с ежегодным посланием. В своей речи он говорил о борьбе с коронавирусом, экономической ситуации в Украине, реформах и "Большом строительстве".