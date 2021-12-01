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Россия может быть причастна: политэксперт насчет истории с госпереворотом в Украине Российский политэксперт считает, что Москва может быть причастна к попытке госпереворота в Украине

Переговоры Зеленского с Путиным могут быть формальными, но практической пользы от них не будет. Кроме того, Россия заинтересована в "расшатывании" ситуации в Украине. Об этом сообщил в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" президент российского политического клуба Андрей Сидельников.

Политический эксперт ответил на вопрос, может ли история с госпереворотом в Украине быть частью технологии агрессии России.

"Да, это возможно. Огромное количество работников российских спецслужб работает над тем, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине по всей территории. Они работают с территории России. Огромное количество, я уверен совершенно, работает внутри Украины. Ни для кого не секрет, что в последние годы в западных странах выросло количество шпионов, по оценкам разных экспертов", — сказал Сидельников.

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Андрей Сидельников отметил, что Россия в любом случае в этих переговорах будет преследовать свои интересы.

"Что касается заявления Зеленского по поводу того, что переговоры должны быть с Россией, то я его разочарую. Переговоры такие невозможны. То есть они могут быть формально… они невозможны, поскольку российская власть просто "кинет", если говорить открытым текстом. Просто разные задачи стоят. Президенту Украины необходимо вернуть мир на территорию Украины, вернуть аннексированный Крым, а никакие переговоры с нынешней администрацией России по этому поводу невозможны. Они будут затягивать, либо избегать, либо просто врать, как это они делают последние годы", — сказал он.

Отметим, что пресс-служба Госдепартамента США опубликовала заявление госсекретаря Энтони Блинкена, который отметил, что к попытке государственного переворота в Украине может быть причастна Россия. Об этом Блинкен сообщил в Риге на совместном брифинге с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем. Блинкен сообщил, что в США видят, как Россия пытается искусственно создать так называемую "провокацию", чтобы иметь оправдание для военных действий.

Также сообщаем, что 1 декабря Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде. Президент отметил, что для прекращения войны на Донбассе с Россией необходим диалог.

"Мы должны сказать правду. Мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией. Сейчас это признали все - все внешние партнеры, а некоторые внутренние это не признают. Мы должны говорить, зная, что у нас сильная, мощная армия, и не бояться говорить друг другу правду", — заявил Зеленский.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин во время выступления на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет" заявил, что расширение военной инфраструктуры НАТО на территорию Украины может быть красной линией для России. Он отметил, что красные линии для Кремля прежде всего в создании угроз, которые могут исходить с этой территории.

Путин заявил, что западный мир проигнорировал предостережение России и провел инфраструктуру НАТО к российским границам. В качестве примера он привел системы ПРО в Польше и Румынии.

"На пусковые установки, которые там стоят, МК-41 могут быть поставлены ударные системы "Томагавки". Это же создает для нас угрозы. Это очевидный факт", — заявил Путин.